رئيس البرلمان العربي يثمن عاليا مخرجات القمة الخليجية الـ42

ثمن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، عاليا، مخرجات القمة الخليجية في دورتها الثانية والأربعين برئاسة المملكة العربية السعودية، التي عقدت في العاصمة الرياض، بحضور قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، مثمنا الجهود المخلصة التي بذلتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظهما الله»، من أجل إنجاح هذه القمة.

القمة الخليجية جاءت في ظل تحديات وظروف استثنائية تمر بها المنطقة

وأكد «العسومي»، أن القمة الخليجية التي احتضنتها المملكة العربية السعودية، جاءت في ظل تحديات وظروف استثنائية تمر بها المنطقة، بما تتطلب من المزيد من التكاتف والتلاحم وتنسيق الرؤى والمواقف تجاه القضايا المحورية محل الاهتمام المشترك، وتوحيد الجهود الخليجية والعربية في التصدي للتحديات والتهديدات الخارجية.

وأوضح أن في مقدمتها، التدخلات الإقليمية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدا أن مخرجات هذه القمة، تصب في صالح تحقيق تطلعات شعوب منطقة الخليج، وتوثيق أواصر التعاون وتضافر الجهود المشتركة، لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

العسومي يؤكد تجسد الدور الريادي والكبير للسعودية في صون المصالح العليا للخليج

وقال رئيس البرلمان العربي، إن القمة جسدت الدور الكبير والمبادرات الرائدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، في تحقيق المصالح العليا وصون أمن دول الخليج العربي، وعكست دورهما الرائد والمتميز في خدمة قضايا الأمة العربية.