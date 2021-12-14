البرلمان العربي يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

شارك وفد من البرلمان العربي، في فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الحالي، ويبحث المؤتمر عدد من تدابير منع ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي، والاستعراض الدوري لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، برئاسة عادل عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وبمشاركة اللواء طارق نصير، عضو البرلمان العربي، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ.

مكافحة الفساد ودعم الشفافية

وأكد العسومي، أنّ البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة في استراتيجية عمله الجديدة، لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد ودعم الشفافية.

تبادل أفضل التجارب والممارسات لتعزيز النزاهة

وتابع أنّه من مُنطلق أنّ الفساد لم يعد شأنا محليا خاصا بكل دولة على حدة، يحرص البرلمان العربي على تنسيق الجهود وتعزيز التعاون فيما بين الدول العربية، وكذلك بينها وبين الدول الأخرى، من أجل تبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وخلق بيئة ومُناخ ملائمين للعمل والإنتاج والتقدم.

ومن المقرر أن يشارك رئيس البرلمان العربي في الحدث البرلماني الذي يُعقد في إطار المؤتمر، بشأن تعزيز دور البرلمانيين في مكافحة الفساد، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، وذلك بمشاركة رؤساء برلمانات إقليمية وممثلين عن عدد من البرلمانات الوطنية والمنظمات الدولية، كما يلقي العسومي كلمة خلال الفعالية، بشأن رؤية البرلمان العربي في مجال مكافحة الفساد.