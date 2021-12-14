جوائز مالية قدرها مليون جنيه للفائزين في مهرجان المسرح التجريبي

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي «دورة الدكتور فوزي فهمي»، على مسرح البالون بالعجوزة، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان.

قالت «عبد الدايم» إن الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تقدم فعاليات وأنشطة تحث على الخروج المبدع عن الثابت المستقر، وتستهدف الوصول لعرض مسرحي تتحقق فيه كل أساليب الجدة والابتكار.

وأضافت: «هدفنا ينصب على أن تسري رياح التجريب واثقة في كل ربوع مصر، وعلى مدار العام للإيمان» موضحة أن التجريب ضرورة ملحة لتقديم أشكال مسرحية تساير التطور المتسارع في كل أشكال الحياة.

وأشارت الوزيرة إلى أن أهم ما تسعى هذه الدورة لتحقيقه أن تشارك غالبية مدن مصر في الفعاليات سواء بالفعل المسرحي التجريبي أو التلقي، ففي هذه اللحظة التي تفتتح فيها الدورة الثامنة والعشرون من المهرجان تقدم تسعة عروض مسرحية في محافظات: (المنيا - بور سعيد - الجيزة - بني سويف - دمياط - البحيرة - القليوبية) ضمن مشروع نادي المسرح التجريبي الذي يستهدف تقديم عروض تجريبية يقوم على صناعتها فنانون من كل ربوع مصر.

وتابعت أنه في نهاية المهرجان سيفوز عرض منها بجائزة يتسلمها في حفل الختام، مضيفة أنه تقرر أن تتجول بعض العروض في المحافظات، وأن تقام بعض العروض الدولية في محافظات الغربية، الإسكندرية، القليوبية.

10 محافظات تتفاعل مع المهرجان

أما الورش التدريبية فبجانب القاهرة تقام ورش تدريبية في الإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والإسكندرية، ليكون عدد المحافظات التي تتفاعل مع المهرجان عشر محافظات، وفي الدورات المقبلة نسعى لأن تشارك محافظات مصر كلها.

كما أوضحت وزيرة الثقافة أن الفعاليات تشمل مجموعة من الندوات الفكرية التي يشارك فيها باحثون متميزون من مصر والعالم، ومعرضًا للسينوغرافيا، ومجموعة من الإصدارات المطبوعة – تأليفا وترجمة - لعدد من الكتاب المصريين والأجانب وغير ذلك من الأنشطة التي تستهدف مشاركة العدد الأكبر من المبدعين في مصر وخارجها.

جوائز مالية للفائزين

ومن جانبه، أعلنت الوزيرة منح جوائز مالية مجموعها مليون جنيه مصري للفائزين، مؤكدة أن دورة هذا العام تقام بشكل استثنائي في ديسمبر، وعلى مسرح البالون، في حين تقام فعاليات الختام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من الدورة المقبلة سيعود المهرجان لموعده الأصلي ليقدم فعالياته في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2022.

توجيه التحية للراحل الدكتور فوزي فهمي

وأضافت: «في هذه المناسبة لا يفوتني أن أذكر، ووجهت التحية لاسم الراحل الدكتور فوزي فهمي الذي تحمل اسمه هذه الدورة، لما قدمه من مساهمات لإثراء الحياة المسرحية فنا وإدارة، وما تركه من بصمات واضحة في كل مناحي الحياة الأكاديمية والفنية في مصر والوطن العربي».

وفي ختام كلمتها تقدمت بالشكر لرئيس المهرجان وفريق العمل على ما بذلوه من جهد لخروج هذه الدورة إلى النور ولجميع قطاعات الوزارة، وجميع اللجان الفرعية للمهرجان، ولجنتي التحكيم والمشاهدة، قائلة: «عملوا جميعًا بكل جد واجتهاد، من أجل تقديم دورة مميزة تليق بتاريخ المهرجان، وتتناسب مع اسم مصر ومكانتها ولجميع إدارات المهرجان السابقة التي شيدت كيانا نفخر به جميعا، وبات علامة بارزة على ساحة الإبداع المصري والعالمي»، كما رحبت بضيوف مصر من العرب والأجانب الذين حرصوا على المشاركة، وتمنت دورة ناجحة وموفقة.

تحويل المهرجان إلى مؤسسة ثقافية على مدار العام

من جانبه، وجه رئيس المهرجان الشكر لوزيرة الثقافة على ما قدمته من دعم حتى تخرج هذه الدورة الاستثنائية للنور، مؤكدا أهمية التجريب بالنسبة لفنون المسرح موضحًا أن هدف المهرجان تحويله إلى مؤسسة ثقافية تعمل على مدار العام لنشر فن المسرح في جميع أنحاء الوطن، وذلك بدعم من هيئة قصور الثقافة التي رحب رئيسها الفنان هشام عطوة بالفكرة، ووجه التحية لفريق عمل المهرجان على ما يبذله من جهد.

قدمت الحفل الفنانة القديرة عايدة فهمي، وبدأ بفيلم قصير تناول تفاصيل الدورة 28 وآخر عن الراحل الدكتور فوزي فهمي، كما جرى تكريم لجنة مشاهدة العروض المصرية التي تكونت من الدكتورة عايدة علام، الدكتورة رانيا فتح الله، الفنان هشام عطوة، الدكتور محمد سمير الخطيب، الناقد محمد الروبي، الناقد باسم صادق، الدكتور أيمن الخشاب.

وتضمنت لجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية برئاسة الدكتورة دينا أمين وعضوية كل من الفنانة لطيفة فهمي، الفنان أحمد مختار، ومصمم السينوغرافيا الأمريكي جون هوي.