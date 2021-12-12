ختام مهرجان أيام قرطاج بحضور وزيرة الثقافة المصرية.. الليلة

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الليلة، برفقة نظيرتها التونسية الدكتورة حياة القرمازي، الحفل الختامي لمهرجان أيام قرطاج بتونس، حيث تحل مصر ضيف شرف الدورة الـ 22 من المهرجان، وذلك في إطار فعاليات الاحتفال بعام الثقافة المصرية التونسية الذي أعلنه الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والتونسي قيس بن سعيد.

وتشارك مصر بمجموعة من الفعاليات، من بينها فرقة الموسيقى العربية، وعرض «ليلتكم سعيدة» من إنتاج مركز الإبداع الفني، ويمثل مصر في المسابقة الرسمية بالمهرجان العرض المسرحي «آه كارميلا»، من إنتاج هيئة قصور الثقافة.

14 عرضا في المسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج

ويشارك في المهرجان 99 عملا مسرحيا من 26 دولة، كما تضم المسابقة الرسمية للمهرجان 14 عرضا مسرحيا منها ثلاثة أفريقية و11 عربية، وجرى تكريم عدد من النجوم المصريين في المسرح، أبرزهم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب وأحمد بدير بحضور الفنانة إلهام شاهين.

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتورة حياة قطاط القرمازي وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، أمس، العرض المسرحي المصري «آه كارميلا» المشارك في المسابقة الرسمية في الدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية، وذلك بسينما الريو بنهج ابن خلدون بالعاصمة، بحضور السفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

عرض «آه كارميلا» من إنتاج قصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية

يذكر أن عرض «آه كارميلا» من إنتاج قصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية، تأليف الكاتب الإسباني خوسيه سانشيز، دراماتورج وإخراج أشرف علي، تمثيل محمد فريد، ماريا أسامة، ديكور وملابس دنيا عزيز، عرائس ماجد عبد الرازق، موسيقي معتز مجدي، عرائس ماجد عبد الرازق، استعراضات محمد عبد الصبور.

يشار إلى أن مهرجان أيام قرطاج المسرحية، يعد واحدا من أعرق المهرجانات انتشارا واستقبالا لأهم ما ينتج في الساحتين العربية والأفريقية، تأسس في العام 1983، وكان ينظم كل سنتين بالتناوب مع أيام قرطاج السينمائية قبل أن يصبح سنويا منذ العام 2014.