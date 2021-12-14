محافظ الإسماعيلية يتفقد المشروعات القومية لمبادرة «حياة كريمة»

أوضحت المبادرة القومية «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قيام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بجولة تفقدية ميدانية للمتابعة الدورية لمشروعات مبادرة حياة كريمة، والتي يتم تنفيذها في مركز ومدينة القنطرة شرق.

المشروعات التي تفقدها محافظ الإسماعيلية في قرية الأبطال

1 - نقطة إسعاف الأبطال، والتي تأتي ضمن 10 نقاط إسعاف بمركز ومدينة القنطرة شرق، بواقع 5 نقاط يتم رفع كفاءتها، و5 نقاط إسعاف إنشاء جديد، وقد انتهت أعمال رفع الكفاءة بنقطة إسعاف الأبطال تمهيدا لبدء أعمال التسليم الابتدائي ومن ثم التشغيل.

2 - مركز شباب قرية الأبطال، والذى يتم به أعمال رفع كفاءة شاملة، بالإضافة إلى إنشاءات جديدة، حيث يحتوي المركز على مبنى إداري واجتماعي، وملعب كرة قدم خماسي من النجيل الصناعي، ومكتبة، ومنطقة العاب أطفال، وصالة إلعاب فردية، وصالة لياقة بدنية.

3 - مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، ليضم مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين، وسجلا مدنيا، ومكتب بريد، وشهر عقاري، ومكتب تموين، ومكتب تضامن اجتماعي، علاوة على الوحدة المحلية للقرية.

4 - كوبري الهدي «الأبطال» الجنوبي، والذي وصلت نسبة إنجاز الأعمال به إلى 60%، وكوبري الهدي «الأبطال» الشمالي، والذي وصلت نسبة إنجاز الأعمال به 70%.

5 - نقطة إسعاف الأبطال الجديدة، والتي تم رفع كفاءتها.

المشروعات التي تفقدها محافظ الإسماعيلية في قرية السلام

1 - خزان المياه (محطة رافع مياه الشرب)، والذى يتم إنشائه بطاقة 500 متر مكعب.

2 - مجمع الخدمات الزراعية بالقرية، والذي يحتوي على خدمات الطب البيطري من كشف وصرف الأدوية، والجمعية الزراعية، ومكتب الإرشاد الزراعي.

المشروعات التي تفقدها محافظ الإسماعيلية في قرية التقدم

1 - أعمال رفع كفاءة نقطة إسعاف القرية، والتي تم رفع كفاءتها بشكل كامل، وبنسبة إنجاز أعمال 100%، تمهيداً للتسليم الابتدائي وبدء التشغيل.

2 - محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي.

3 - مجمع خدمات المواطنين ومجمع الخدمات الزراعية، وأعمال رفع كفاءة مركز شباب القرية.

4 - اختتم المحافظ جولته في مشروعات حياة كريمة بتفقد أعمال رفع كفاءة وتوسعة خزان المياه «محطة رفع مياه الشرب» بالقرية.