عرض أوبريت «الليلة الكبيرة» ضمن «حياة كريمة» في قصور ثقافة قنا

يستمر عرض «الليلة الكبيرة» الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، من خلال فرع ثقافة قنا بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس، وتقام فعاليات مسرح المواجهة والتجوال بقرى ومراكز محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للوصل للمناطق الأكثر احتياجا، بنادي المحبة بمركز نقادة وذلك إلى يوم 16 ديسمبر الجاري.

أبرز المعلومات عن أوبريت «الليلة الكبيرة»

أوبريت «الليلة الكبيرة» من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، كلمات الشاعر صلاح جاهين، ألحان الفنان سيد مكاوي، عرائس الفنان الكبير ناجى شاكر، ديكور مصطفى كامل، إخراج صلاح السقا، منفذ ديكور عمر الشاذلى، صوت إيمان مصطفى، إضاءة إبراهيم فتح الله، ميكانيست صلاح البحيرى، عصام قطب، ميكانيزم سيد زيدان، تحريك عماد أنور، ياسر أحمد، هشام طلعت، سيد رستم، عيد مسعد، هانى عزالدين، محمد لبيب، محمد سلام.

الأوبريت الذي قدم لأول مرة في الإذاعة المصرية يقدم صورة غنائية تصور الحالة الشعبية لليلة المولد في التراث المصري وتصور فقرات البلياتشو وشجيع السيما والذكر والتحطيب والبائعين والألعاب الشعبية ومدرب الأسود وينتهى الأوبريت بآذان الفجر.

أمسية أدبية عن «القصة القصيرة والحداثة»

كما قدم قصر ثقافة نجع حمادي أمسية أدبية بعنوان «القصة القصيرة والحداثة» وأوضح مسؤولون بقصر الثقافة، أن القصة القصيرة سهلة القراءة وتزاحم الشعر والرواية ولاقت رواجا كبيرا عبر الإنترنت وتعتبر في العصر الذهبي، وناقش بيت ثقافة قوص «كتاب مصر ومثلث التلوث» تأليف الدكتور نبيل حنفى، الذي يناقش مشكلة التلوث باعتبارها مشكلة عالمية خاصة فى العناصر الثلاث المهمة فى حياة الإنسان وهى الماء والغذاء والهواء، وقد عرف المؤلف التلوث بأنه أى تغير فى خواص البيئة، كما نفذ بيت ثقافة فرشوط ورشة فنون تشكيلية «قص ولصق» من تنفيذ سارة شفيق.