برلماني: تعديل الجمارك وزيادة الإعفاءات الضريبية أفضل قانون منذ 15 سنة

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديل قانون الجمارك جاء من أجل الحفاظ على الاستثمارات الموجودة في مصر، وتقدم إعفاءات ضريبية لكثير من الشركات، مبينا أن القانون كان دعما للفلاح والمصنع ومربي المواشي، بجانب دعم هيئة قناة السويس، موضحا أنه سيتم تشغيل عدد كبير من المصانع بسبب هذا القانون، مؤكدا أنه من أفضل القوانين التي دخلت مجلس النواب خلال 15 سنة الماضية.

الإعفاءات ستشمل مصر للطيران

وأضاف النائب ياسر عمر، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الإعفاءات ستشمل أيضا مصر الطيران، لأنها رمز لمصر.

إعادة تشكيل القطاع الصناعي حول العالم

من جانبه قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الحكومة المصرية أصبحت تسعى لتحقيق توازن بين الواردات والصادرات، حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تأسيس كيانات لتحل الصادرات محل الوارادات في ظل قطاع صناعي عالمي يعاد تشكيله، وسط الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وضغوط بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث يسعى الجميع لتقريب مراكز سلال الإمداد بدلا من الاعتماد على الصين فقط.

لن توجد قيمة مضافة على كل ما يخص الأدوية

وأوضح الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات، أنه لن توجد قيمة مضافة على الأدوية والأمصال المنتجة في مصر والمستوردة، وكل الأشياء التي تدخل في صناعة الدواء، خاصة في ظل إنشاء مصر مدينة الأدوية مؤخرا.

تأثير الإعفاءات الضريبية على صناعة الورق

بدوره أشار أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إلى أن قرار تعديل قانون الجمارك سيحفز الطلب على الورق، ويسهل دخوله إلى مصر وسيستفيد المستهلك بشكل مباشر من هذه الأسعار، لافتا إلى أن استقرار سعر الورق بعد مرور جائحة فيروس كورونا، سيؤدي إلى خفض الأسعار بنسبة 3%، أو 4% على الأقل.