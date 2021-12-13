مصر للطيران تناشد عملائها التواجد قبل مواعيد الإقلاع بسبب الطقس السيئ

ناشدت الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران» عملائها المسافرين على رحلاتها الدولية والداخلية، ضرورة التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات على الأقل، لضمان الوصول في الموعد المحدد، لإنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة، وعدم حدوث تأخير في الرحلات، بسبب التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ.

مصر للطيران تناشد عملائها التواجد قبل مواعيد الإقلاع

وتابعت المصادر أن الأمطار بشكل عام، لا تؤثر على حركة إقلاع وهبوط الطيران فوق المطارات، وأن « العواصف الثلجية والترابية والضباب» هي الأكثر تأثيرًا على حركة الملاحة الجوية بالمطارات، مشيرة إلى أن حركة الطيران تسير بشكل طبيعي بجميع المطارات المصرية، وفي مطار القاهرة، من إقلاع وهبوط الرحلات.

شركة ميناء القاهرة الجوي تستعد للطقس السيئ

كانت شركة ميناء القاهرة الجوي، شددت على العاملين لديها ضرورة توخى الحذر، والالتزام داخل أرض المهبط، بتعليمات السلامة، للحد من الحوادث، أو الإخلال بمواعيد الإقلاع والهبوط، حرصا على سلامة الجميع، سواء العاملين أو المسافرين.

الأرصاد الجوية تحذر من التقلبات الجوية

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أن اليوم الاثنين، سيشهد انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مشيرة إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك فرص بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة أيضاً.