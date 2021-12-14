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بن زايد ينعى المهندس المصري عبد الرحمن مخلوف: أحد رواد مُخطط أبو ظبي

كتب:

خالد عبد الرسول
10:54 م | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
الشيخ زايد والمهندس المصري عبد الرحمن مخلوف

الشيخ زايد والمهندس المصري عبد الرحمن مخلوف

نعى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المهندس المصري الدكتور عبد الرحمن مخلوف، مدير دائرة تخطيط المدن في أبو ظبي، وأحد من أسهموا في رسم المخطط العمراني لإمارة أبو ظبي، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 98 سنة.

وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، على حسابه على موقع التواصل تويتر: «رحم الله الدكتور عبد الرحمن مخلوف، عمل بصدق وإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد، أحد الروًاد الذين أسهموا في رسم المخطط العمراني لإمارة أبو ظبي، خالص العزاء إلى أسرته الكريمة».

عبد الرحمن مخلوف يقترن بالتخطيط العمراني لمدينة أبو ظبي

وأشارت جريدة البيان الإماراتية إلى أن اسم الدكتور عبد الرحمن مخلوف اقترن بالتخطيط العمراني لمدينة أبو ظبي، فهو المهندس المعماري الذي حاز على الدكتوراه في ألمانيا ليعود مباشرة إلى العالم العربي، ويعمل مع الأمم المتحدة في التطوير المدني والمعماري كخبير في التخطيط الحضري، وقضى جلّ حياته في أبو ظبي.

وأشارت إلى حصول الدكتور عبد الرحمن مخلوف على جائزة أبو ظبي في دورتها الخامسة عام 2010، وتسلم الجائزة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما تم تكريمه من قبل الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على مسيرة إنجازاته طوال نصف قرن.

نشأ في أسرة تقدس العلم

وأشارت الصحيفة إلى أن الراحل نشأ في أسرة عريقة في صعيد مصر بقرية بني عدي، تقدس العلم وترفع قدره؛ فالجد والوالد من أعلام الأزهر الشريف، والجد هو الشيخ محمد حسنين مخلوف شيخ الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها عام 1911، والوالد الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية، كما أن إخوته من خريجي الأزهر ودار العلوم والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية.

 

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