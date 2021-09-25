محمد بن زايد ناعيا المشير طنطاوي: حافظ على مصر في أصعب الظروف

أعرب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، عن تعازيه في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق..مواقفه الوطنية التاريخية حافظت على استقرار مصر وتماسك مؤسساتها في أصعب الظروف، خالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وأسرة الفقيد الكريمة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 25, 2021

«بن زايد» عن «طنطاوي: مواقفه الوطنية التاريخية حافظت على استقرار مصر

وفي تغريدة على حسابه في «تويتر»، قال محمد بن زايد: «رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق».

سيذكر التاريخ دوره في ضمان استقرار مصر

وأضاف: «مواقفه الوطنية التاريخية حافظت على استقرار مصر وتماسك مؤسساتها في أصعب الظروف، خالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وأسرة الفقيد الكريمة».

وتابع: «سيذكر التاريخ دور وزير الدفاع المحوري في ضمان استقرار مصر ومؤسساتها».

وكان المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم للبلاد عقب 25 يناير، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، رحل صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 86 عاما، وذلك بعد صراعه الطويل مع المرض.

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي، وُلد في 31 أكتوبر عام 1935، لأسرة نوبية، في حي عابدين الشعبي، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956، وتدرج في المناصب العسكرية، وشارك في عدد من الحروب، ووصل إلى منصب وزير الدفاع، وتولى حكم البلاد عقب 25 يناير، ويعتبر أحد أكثر العسكريين المصريين خدمة من حيث المدة في صفوف القوات المسلحة.