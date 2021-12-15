أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 15-12-2021 في مصر

شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار خلال الأيام القليلة الماضية، بعد حالة الارتفاع الكبير في الذي شهدته الأسعار منذ عدة أسابيع، كما أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار مره أخرى مع اقتراب عيد الميلاد المجيد.

وتستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء 15 ديسمبر الجاري، بالأسواق المصرية، وذلك وفقًا للدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، بالمزرعة بين 21 و22 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيهًا.

كما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 31 و32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 35 و37 جنيهًا، مشيرًا إلى أن السعر العادل للدواجن في المزرعة 26 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم إلى نحو 35 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا للأبيض و42 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، بحسب الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في حديثه لـ«الوطن».

أسعار السمان اليوم

ووصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ 4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وتراوح سعر بيع الرومي اليوم، في المزرعة ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 52 و55 جنيهًا مذبوحًا مكيسًا معبئًا، ومن المتوقع أن يرتفع سعره مع حلول أعياد الميلاد والكريسماس.

أسعار البط اليوم

وتراوح سعر البط المسكوفي اليوم مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 48 و49 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض فقد تراوح سعره بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و32 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ووصل سعر الكتكوت في المزارع اليوم الأربعاء، إلى 7 جنيهات، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

وصل سعر الجوز من الحمام إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.