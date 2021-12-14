سامي عبدالراضي: سرعة تحديد الأول من يناير لمحاكمة كريم الهواري «عدالة ناجزة»

وصف الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، سرعة تحديد الأول من يناير لمحاكمة كريم الهواري في قضية حادث تصادم الشيخ زايد، بـ«العدالة الناجزة».

وأضاف «عبد الراضي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء أن المجني عليهم في هذه القضية لسماع أقولهم توفوا إلى رحمة الله، والتقارير الفنية التي طلبتها النيابة العامة والتي شملت المعاينة ومراجعة الكاميرات والمعاينة الفنية للسيارتين وأخذ عينات دم وبول من المتهم «تحققت»، كما أن بيان النائب العام، أشار إلى أنه كان متعاطيا للكوكايين وفي حالة سُكر بعد تناوله مواد كحولية.

كل أدوات القضية تمركزت ووصلت إلى النيابة

وأشار مدير تحرير جريدة الوطن إلى أن كل أدوات القضية تمركزت ووصلت إلى النيابة العامة، بمعنى هناك 6 شهود في الواقعة، واستجواب المتهم وتقارير الفنية والطب الشرعي، وبالتالي ليس هناك أي مبرر للتأجيل، وعليه قرر النائب العام أمس إحالته لمحكمة الجنايات المختصة، كما أن الملف وصل لمحكمة الاستئناف اليوم، وتحديد جلسة المحاكمة.

الجلسة الأسرع في محكمة الجنايات

وأفاد بأن جلسة المحاكمة ربما تكون الأسرع في محكمة الجنايات وليست الجنح، متابعا: «لو المتهم أحيل لمحكمة الجنح كنا هنلاقيه يوم السبت القادم موجودا في المحكمة، ولكن محكمة الجنايات تشتغل بالشهر، المقصود بأنه جرى تسكين كل القضايا التي ستنظر في ديسمبر، إذًا بدء محاكمة المتهم ستكون في الأسبوع الأول من يناير».

وأوضح أن المتهم حاليًا مازال في المستشفى، وعندما تسمح حالته الصحية للانتقال لمحبسه، سينقل لمحبسه سواء قسم شرطة الشيخ زايد أو السجن مباشرة، ومنه يُرحل إلى قاعة المحكمة يوم الجلسة.

تطور جديد في القضية

ونوه بأنه حدث تطور في القضية، تتمثل في كاميرات المراقبة وانتحال صفة وكلاء النيابة، مضيفًا أن أجهزة الأمن في الجيزة ضبطت 2 يحاولان سرقة كاميرا المراقبة التي سجلت الفيديو، وجرى الاشتباه فيهم من قبل الأمن الخاص الموجود بالكومباوند، وعندما جرى القبض عليهما ادعيا بأنهما أعضاء في الهيئة القضائية.

القبض على متهمين جدد

وتابع: «يمكن ربنا أراد أن يتقبض عليهم واتحقق معاهم وثبت عليهم تهمة محاولة الاستيلاء على كاميرا سجلت الواقعة، والنيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وسيتم تحويلهم في قضية أخرى منفصلة، كما يوجد 2 متهمين آخرين جاري تحديدهم وضبطهم ليكون عدد المتهمين في واقعة الاستيلاء على الكاميرا 4 متهمين، وهذا تطور هام للغاية».

يذكر أن النائب العام أصدر بيانًا أعلن فيه تحديد جلسة 1 يناير المقبل، لتكون أول جلسة محاكمة لـ«كريم الهواري»، المتهم في حادث الشيخ زايد الذي راح ضحيته 4 شباب مصريين.