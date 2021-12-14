التقرير الطبي لـ«سعيد» ضحية حادث الشيخ زايد: كسر بقاع الجمجمة ونزيف

حصلت «الوطن» على التقرير الطبي الخاص بالشاب سعيد حسن أحد ضحايا حادث الشيخ زايد، المتهم فيه كريم الهواري، الذي دهس 4 شباب بسيارته «استون مارتن» من الخلف، ما أدى إلى وفاتهم في الحال، بينما أصيب «الهواري»، بكدمات متفرقة وجروح سطحية نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين من توقيع الكشف الطبي على المجني عليه «سعيد»، في مستشفى الشيخ زايد المركزي، بمعرفة الطبيب أحمد علي، وجود اشتباه كسر في قاع الجمجمة، ونزيف من العنق وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

والدة سعيد تتحدث عن مأساة فراق ابنها

والتقت «الوطن»، أسرة الشاب سعيد حسن في بث مباشر، والأم تحدثت عن مأساة فراق فلذة كبدها والحزن يعتصرها بعد فراق ابنها في حادث الشيخ زايد: «سعيد ابني وأصحابه ما كانش حد زيهم شباب محترمة ومؤدبة وولاد ناس، وأنا درست للشباب الأربعة ويوسف صاحبهم محترم، وعمر حافظ قرآن، ووالدته محفظة، مفيش فيهم حد وحش».

وتابعت والدة سعيد: «كان ابني وصاحبي وأخويا، سرنا مع بعض احنا هنجيب الدمنو ونلعب على السطح، هو كان كويس جدا جدا، وراجل بمعنى الكلمة وزايد كلها تشهد له، كان قبل الحادثة أو يوم الحادثة قولتله أنت هتموت يا سعيد كل يوم بتحلو ليه، قالي ما تخافيش يا ماما».

محاولات التفاوض

وتحدثت والدة سعيد عن يوم الحادث: «كان في تواصل مع أسرة المتهم، واحنا في القسم، كان في محاولات للتفاوض، والد سعيد لقى واحد بيكلمه لابس بدلة وبيقوله اللى مات علينا حقه، وقضاء وقدر واللى انتوا عايزينه واللى تطلبوه بس خد رقمى لغاية ما تخلصوا الإجراءات وهو اللى بيرن عليه كل يوم ومش بيرد».