مدير هيئة التعمير: ضخ استثمارات في سيناء بـ700 مليار جنيه

قال الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن منظومة معالجة مياه بحر البقر كان مشروعا جبارا وعمل فيه أكثر من 21 ألف فني ومهندس ويعمل المشروع على تحويل مياه مصرف بحر البقر بإجمالي 9 ملايين متر مكعب وكان يسبب تلوثا لذا فكرت القيادة السياسية لتحويل جزء من هذه المياه لتصلح للمعالجة الزراعية في وسط سيناء.

استحداث زراعة أراضٍ حديثة

وأضاف «الشحات» خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه تم التفكير في استحداث أرض زراعية من أجل استخدام هذه المياه لذا لجأت وزارة الزراعية والهيئة العامة للتعمير لدراسة ووفرت 600 ألف فدان وتم دراسة خصائص التربة فيها من أجل اختيار أفضلها لتصبح أماكن زراعية وكانت الفدادين الصالحة للزراعة 500 ألف فدان، وتم إنشاء محطة معالجة على 155 ألف فدان بقيمة 20 مليون جنيه مصري.

حجم الاستثمارات في سيناء

وأوضح المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في سيناء وصلت إلى 700 مليار جنيه مصري من بينها 160 مليار جنيه مصري على منظومة المياه ومعالجتها واستصلاح الأراضي الزراعية وتوصيل المياه إليها.

تكلفة استصلاح الفدان

وأكد المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن الفدان يتكلف نحو 350 ألف جنيه لكي يصبح صالحا للزراعة، لافتا إلى أن الدولة حددت الأماكن التي سيتم استخدام فيها الري بالتنقيط والري الذكي لاستغلال المياه بشكل أفضل، مبينا أنه سيتم زراعة القمح ومحصول الذرة وكذلك المحاصيل الزيتية والفول السوداني، مع تكثيف زيادة الموالح لزيادة صادرات مصر من الموالح بعد زيادة فتح 19 سوقا عالمية لصادرات الموالح المصرية، مبينا أنه سيتم توفير 500 ألف وظيفة على الأقل للعمال في مصر.