تحرير 40 محضر وضبط 648 قطعة غذائية منتهية الصلاحية بجنوب سيناء

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه المديرية أطلقت العديد من حملات التفتيش، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واللواء خالد فودة محافظ جنوب بهدف تقديم أغذية ومشروبات صحية وبجودة عالية لأهالي محافظة جنوب سيناء.

وأوضح «رخا» أن الحملات استهدفت المحال التجارية، المنشآت التي تقدم أطعمة ومشروبات للمواطنين والسياح، بهدف التأكد من سلامة أطقم العمل التي تعمل في مجال الأغذية من حيث الشهادات الصحية والنظافة، بالإضافة إلى مراقبة جودة المنتجات، مشيرا إلى أنه جرى تحرير 40 محضر متنوع في مدينتي الطور ورأس سدر.

ضبط 648 قطعة غذائية منتهية الصلاحية

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تشكلت تحت إشراف الدكتور أحمد حسانين، مدير الطب الوقائي ووكيل المديرية، ونجحت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بمدينة طور سيناء، من ضبط كمية منتهية الصلاحية لأصناف متنوعة لأكثر من 13 صنفا بكمية قدرت 648 قطعة غذائية، قد انتهت صلاحيتها، جرى ضبطها بأحد المخازن الكبرى التابعة لأحد تجار الجملة بمدينة طور سيناء، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيلت إلى النيابة لاتخاذ اللازم، وتم التحفظ عليها وتشميع المخزن لحين الرد.

تحرير 33 محضرا وضبط 123 عبوة منتهية الصلاحية

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحاته، أن مكتب مراقبة الأغذية بمدينة رأس سدر برئاسة عادل عبدون مراقب أغذية الإدارة، ومصطفى حسام مفتش الأغذية برأس سدر، قام بحملة استهدفت المرور على 19 منشأة غذائية جري خلالها إعدام 221 كجم و36 لتر لأغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وقامت لجان المرور بتحرير 12 محضر نظافة، وتحرير 20 محضر شهادة صحية ومحاضر أخرى، بإجمالي 33 محضراً، وجرى تحرير محضر ضبط لعدد 123 عبوة بوزن 75.85 كجم و4 لتر لأغذية ومشروبات منتهية الصلاحية، وسحب عدد 12 عينات وإرسالها للمعامل المركزية للتحليل.