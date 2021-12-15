خدمات بنكية مجانية تنتهي في ديسمبر.. «إلحق استفيد منها»

تنتهي في ديسمبر الجاري عدد من الخدمات البنكية المجانية، والتي أعلن عنها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، بسبب جائحة كورونا، ومنها الغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، في المجال الاقتصادي، أبرز الخدمات البنكية التي تنتهي بنهاية ديسمبر الجاري، وفق بيانات البنك المركزي في السطور التالية..

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

ومع نهاية شهر ديسمبر الجاري، تنتهي المهلة التي وضعها البنك المركزي، والخاصة بإلغاء رسوم وعمولات السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي، وبداية من يناير المقبل، سيكون هناك رسوم تفرض على سحب الأموال من ماكينات صراف آلى تابعة لبنك أخر.

رسوم إصدار المحافظ الالكترونية

يمكن للمواطنين إصدار المحافظ الالكترونية البنكية بشكل مجاني، حتى نهاية ديسمبر الجاري، والتي توفر عددا من الخدمات المتنوعة منها التحويل من محفظة لأخرى، والاستعلام عن الرصيد، ويمكن للعميل إصدار 3 محافظ كل محفظة مرتبطة برقم مختلف عن الآخر.

عمولات التحويلات النقدية

بداية من يناير المقبل، ستعود المصروفات والعملات الخاصة بالتحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى عودة كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

السحب النقدي لأصحاب المعاشات

وكان البنك المركزي قرر إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، ويتحملها البنك المركزي والتي تتراوح قيمتها التقريبية بين 60 مليون و70 مليون جنيه، وذلك حتى نهاية الشهر المقبل.