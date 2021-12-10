وصول أول سيارة متنقلة لتقديم الخدمات البنكية في سيوة.. تنشط السياحة

أعلن محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الجمعة، عن تقديم أول خدمات بنكية متنقلة في واحة سيوة من خلال سيارة Mobil ATM التابعة للبنك الأهلى المصري، وذلك تيسيراً على أهالي سيوة، وبالتعاون بين محافظة مطروح ورئاسة مركز ومدينة سيوة والبنك الأهلي المصري.

خدمات بنكية في سيوة

وقال رئيس مركز ومدينة سيوة، إن سيارة الخدمات البنكية المتحركة وصلت إلى مدينة سيوة وبدأت بالفعل في تقديم جميع المعاملات البنكية، وتستمر في تقديم الخدمات حتى 31 يناير المقبل، وذلك وسط مدينة سيوة بجوار المستشفى العسكري، لتيسير تقديم الخدمات البنكية للمواطنين.

خدمات بنكية تنشط حركة السياحة في سيوة

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة، أن سيوة لا يوجد بها إلا فرع واحد لبنك القاهرة، وتواجد خدمات للبنك الأهلي وبعض البنوك الأخرى يساهم في تنشيط حركة السياحة في سيوة، خاصة وأن الواحة تستقبل رحلات سياحية من مختلف مدن ومحافظات مصر، ويحتاجون لمعاملات بنكية، بالإضافة إلى السياح الأجانب من مختلف دول العالم وأهالي سيوة.

معاملات تجارية في سيوة

وتنتشر في سيوة عشرات المصانع من المياه المعدنية الطبيعية، ومصانع تعبئة وتوزيع التمور بجميع أنواعها، ومصانع ومعاصر الزيتون، وتعبئة زيت الزيتون، بالإضافة إلى الفنادق السياحية المتنوعة، مما يحتاج لوجود أفرع للبنوك لتسهيل حركة التجارة والمعاملات البنكية للتجار وأصحاب المصانع والفنادق وشركات السياحة.

تنمية واحة سيوة

ولفت رئيس مركز ومدينة سيوة، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن سيوة تعد من المقاصد السياحية الدولية والتي يأتي إليها أفواج سياحية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى عرب من دول الخليح ومصريين بأعداد كبيرة على مدار العام، ويجري حاليا تطوير المدينة في الطرق والمناطق السياحية والزراعة وحفر الآبار لتنميتها في مختلف القطاعات.