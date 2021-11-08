3 خطوات يجب اتباعها لاستعادة الفيزا بعد سحبها من ماكينة الصراف الآلي

أصبحت البطاقات البنكية «الفيزا» واحدة من أهم الأساسيات في حياتنا اليومية، فمن خلالها يمكن الحصول على الراتب، كما أنها تحمي الإنسان من حمل مبالغ مالية كبيرة، إلا أن العملاء قد يتعرضون لبعض المواقف مثل سحب ماكينات الصراف الآلي لبطاقة الفيزا، فكيف يمكن التعامل مع تلك الحالة؟ وما هي أسباب سحب بطاقات الفيزا؟.

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسباب سحب ماكينات الصراف الآلي للفيزا، وخطوات استرجاع بطاقة الفيزا من خلال خدمة العملاء في البنوك المختلفة، في السطور التالية..

أسباب سحب بطاقة الفيزا في ماكينات الصراف الآلي

تقوم ماكينات الصراف الآلي بسحب الفيزا خلال بعض عمليات الإيداع أو السحب في بعض الحالات وهي كالآتي:

- إذا قام العميل بإدخال كلمة المرور الخاصة بالفيزا خطأ 3 مرات متتالية أو خلال 24 ساعة.

- قيام العميل بالتأخر في كتابة كلمة المرور الخاصة بالبطاقة عند القيام بعملية بنكية.

- أن تكون بطاقة الفيزا منتهية الصلاحية أو Expiration Date.

- يتم سحب البطاقة إذا قام أحد الأشخاص بالإبلاغ عن سرقة أو ضياع الكارت بالرقم، وبالتالي يقوم البنك بسحب البطاقة فورًا.

- التأخر في سحب بطاقة الفيزا بعد انتهاء عملية السحب أو الإيداع.

- في بعض الحالات يكون العطل من ماكينة الصراف الآلي نفسها.

خطوات استعادة بطاقة الفيزا

وإذا تعرضت لسحب الفيزا الخاصة بك، فعليك القيام بالآتي:

- أول ما يجب القيام به هو الاتصال بخدمة العملاء وإبلاغ الموظف المختص، عن عنوان ماكينة ورقمها، وتوقيت سحب البطاقة.

- في حالة كانت الماكينة موجودة داخل أحد فروع البنوك، فسيتم الاحتفاظ بالفيزا داخل الفرع، حتى يتمكن صاحب البطاقة من استلامها في اليوم التالي.

- أما إذا كانت الصراف الآلي تابع لبنك آخر، فسيتم إيقاف البطاقة وفقدان الكارت، وسيتم استعادة الكارت خلال أقرب وقت، أو يقوم البنك بطباعة كارت جديد بدلًا من المفقود ويستمر من 6 لـ7 أيام عمل لاستلام البطاقة الجديدة.