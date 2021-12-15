إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب مشادة كلامية بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة، بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، ونُقل المصابون إلى مستشفى أسيوط الجامعي، ومستشفى الإيمان بمركز الغنايم بأسيوط، وتبادلوا الاتهامات بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب.

مشاجرة ومصابون

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد ورود بلاغ بحدوث مشاجرة ووقوع مصابين بناحية دائرة مركز طما، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من المعاينة أنها بين كل من طرف أول، «عبد الخالق. ا. ع»، 19 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجة باليد اليسري، ونُقل إلى مستشفي أسيوط الجامعي، و«أحمد. ن. ح»، 15 سنة، طالب، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، و«علي. ن. ح» 32 سنة، عامل، مصاب بكدمة باليد اليسرى وخدوش بالرقبة، ويقيمون بذات الناحية، وطرف ثان «حاتم. م. ح»، 37 سنة، عامل، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، ونُقل لمستشفى الغنايم العام بأسيوط، و«جمال. ع. ح»، 61 سنة، سائق، و«عبد الفتاح. ج. ع»، 19 سنة، عامل، ويقيمون بدائرة المركز.

مشادة كلامية وراء المشاجرة

وضُبط طرفا المشاجرة، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين الطرف الأول والثاني من الطرف الثاني، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.