«عطية»: عمليات جراحية لـ30 طفلا ليبيا بمستشفى أسيوط الجامعي «فيديو»

كشف الدكتور علاء عطية رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، عن تفاصيل القافلة الطبية المجانية لعلاج أطفال دولة ليبيا الشقيقة، موضحًا أن «عملية الابتسامة» مؤسسة طبية عالمية تضم 33 دولة، ومقرها الإقليمي في مصر، وتهدف إلى علاج التشوهات الخلقية في الوجه، مثل الشفاه الأرنبية عن طريق قوافل تطلقها الدول التي تعاني من هذه المشكلات وعدم القدرة لإجراء الجراحات لديها.

وأضاف «عطية» خلال لقاء عبر تطبيق «ZOOM» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «مصر دولة كبيرة وتهتم بأشقائها العرب، وقررنا تنظيم القافلة، وبالتعاون بين وزارتي الصحة المصرية والليبية، جرى اختيار 30 طفلا لإجراء الجراحات في مستشفى أسيوط الجامعي بالمجان، كما تتكفل الجامعة بإقامة الأسر».

وتابع رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، بأن القافلت تحركت على متن طائرة من بني غازي، وهبطت في مطار أسيوط، يوم السبت الماضي، وكان في استقبالها قيادات الجامعة، وعلى رأسهم الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

وأردف الدكتور علاء عطية رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية: «كان على متن الطائرة 80 راكبا، منهم 8 أطباء ليبيين للتدريب، و72 طفلا وأسرهم، وجرى استقبالهم في مبنى إسكان فاخر، وتوفير كل سبل الراحة والإقامة لهم».

أوضح علاء عطية: «يوم الأحد الماضي، بدأت عمليات الفحص الشامل للأطفال، وجرى اختيار 23 حالة من إجمالي 30 حالة، وبدأنا من يوم أمس الاثنين، في إجراء العمليات الجراحية، حتى غد الأربعاء».