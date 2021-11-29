مصرع شخصين وإصابة 5 في مشاجرة مسلحة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة مسلحة اندلعت بين عائلتين، أسفرت عن مصرع شخصين، وإصابة 5 آخرين، بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا، من مركز شرطة البلينا، جنوب المحافظة، بوقوع مشاجرة مسلحة وسقوط وفيات ومصابين، بين عائلتين بدائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ، تبين وقوع مشاجرة بين عائلتي «تمام» و«محمد» ناحية قرية الحرجة بحري دائرة المركز.

قتيلان و5 مصابين برش خرطوش

نتج عن المشاجرة، مصرع كلٍ من «علي. ا. ج» 63 عامًا، مزارع، و«عبدالله. م. ا» 51 عامًا، وإصابة كلٍ من «أحمد.ح. ا» 20 عامًا، و«عبده. ن. ر» و«عمرو. ع. م» و«جاد.ا.ا» و«سلامة. ز. ع» مصابون بطلقات نارية ورش خرطوش، الجميع ينتمون لعائلة تمام، ويقيمون بذات الناحية، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

خلافات سابقة وراء المشاجرة

وتبين بالتحريات، وجود خلافات سابقة بين العائلتين، بسبب خلافات الجوار، تجددت فيما بينهما، ما أدى إلى وقوع المشاجرة، وإحداث الإصابات والوفيات المذكورة.

جرى تعيين الخدمات الأمنية داخل القرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق.