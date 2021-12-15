إيطاليا تفرض حجرا صحيا على زائريها غير الملقّحين ضد كورونا

تبدأ السلطات الإيطالية تنفيذ قيود جديد ضد كورونا لمواجهة انتشار المتحور الجديد، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية توقعاتها بشأن ارتفاع إصابات ووفيات المتحور الجديد «أوميكرون»، حيث تطالب السلطات الإيطالية القادمين إليها غير المطعمين ضد كورونا من دول الاتحاد الاوروبي بـ5 أيام حجر صحي، بعد وصولهم إلى إيطاليا في محاولة لمنع انتشار المتحور أوميكرون، بموجب قرار لوزير الصحة الإيطالي يبدأ تنفيذه اليوم الأربعاء وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

حجر صحي 5 أيام على القادمين لإيطاليا من دول الاتحاد الأوروبي

وبشأن القادمين إلى إيطاليا من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وغير المطّعمين ضد كورونا، تفرض سلطات إيطاليا حجرا صحيا عليهم مدته 10 أيام، وطالبت السلطات الإيطالية القادمين إليها من دول الاتحاد الأوروبي والمحصنين بالكامل ضد فيروس كورونا، باختبار نتيجته سلبية ضد الإصابة بكوفيد 19، خلال 24 ساعة من وصولهم إلى إيطاليا للسماح لهم بالتنقل بحرية.

وقررت السلطات الإيطالية اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة انتشار متحور أوميكرون، حيث سجلت إيطاليا 12 حالة إصابة بالمتحور أوميكرون حتى اليوم

12 إصابة بأوميكرون في إيطاليا لقادمين من جنوب أفريقيا

وبشأن انتشار فيروس كورونا في إيطاليا، سجلت البلاد أكثر من 20 ألف إصابة جديدة و120 حالة وفاة بكوفيد 19، في أعلى حصيلة وفيات ليوم واحد.

تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

وتسعى إيطاليا لتوسيع نطاق التطعيم الإلزامي ضد كورونا، حيث تبدأ اليوم الأربعاء فرض التطعيم الإلزامي للعاملين في المدارس والجيش والعاملين في الصحة.

وجرى تطعيم نحو 77% من الإيطاليين بجرعتين، وستبدأ إيطاليا اليوم تطعيم الأطفال بين 5-11 عاما، فيما وفرت الصحة الإيطالية الجرعات المعززة لكل من يبلغ 18 عاما.