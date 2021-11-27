إيطاليا تسجل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد: قادم من موزمبيق

سجلت إيطاليا أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد، «أوميكرون»، وأوضح معهد الصحة الوطني الإيطالي، أنه تم تحديد تسلسل الجينوم في مختبر علم الأحياء الدقيقة السريري وعلم الفيروسات والتشخيص الحيوي الطارئ بمستشفى ساكو في ميلانو من عينة إيجابية لمريض قادم من موزمبيق.

وأضاف في بيان، أن الشخص المصاب بمتحور كورونا الجديد وأفراد عائلته الذين تخالط معهم في حالة صحية جيدة وفقا لقناة «روسيا اليوم».

الشخص المصاب بـ كورونا الجديد قادم من موزمبيق

وفي وقت سابق من السبت أعلن عن رصد هذه السلالة في كل من بريطانيا وألمانيا.

وجرى تسجيل أول إصابة بمتحور «أوميكرون»، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها وتجاوز 80 مصابا.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان.

الصحة العالمية تصف متحور كورونا الجديد بالمقلق

وتحتوي النسخة الجديدة ضعف عدد التحورات الموجودة في السلالة «دلتا»، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، السلالة الجديدة بأنها «مقلقة» وهي خامس نسخة توضع في هذا التصنيف، مؤكدة أنها ستجري دراسة تستمر أسبوعين أو 3 أسابيع لتحليل المتحور وتحديد مدى خطورته، خاصة فعالية اللقاحات ضده.