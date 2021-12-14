تحذيرات من ظهور متحور جديد لكورونا فى غينيا الجديدة بعد «أوميكرون»

تُجاهد دول العالم للتخلص من تبعات صدمة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، بعد تسجيل أول وفاة بالمتحور في بريطانيا، فيما حذّر خبراء من ظهور متحور جديد لكورونا في «بابوا»، بغينيا الجديدة.

وأشار عدد من الخبراء إلى أن المتحور الجديد من المرجح أن يظهر في بابوا غينيا الجديدة، أقرب جيران أستراليا، بسبب تراجع معدلات التحصين ضد كورونا، وقال «أدريان براوس»، رئيس البرامج الإنسانية الدولية في الصليب الأحمر الأسترالي: «نشعر بالقلق من احتمال أن تكون بابوا غينيا الجديدة هي المكان التالي الذي سيظهر فيه متغير جديد للفيروس»، وفقا لما نقلته قناة «العربية»، نقلا عن صحيفة الجارديان البريطانية.

تحذيرات من متحور جديد لكورونا بسبب ضعف التلقيح

ونوه ئيس البرامج الإنسانية الدولية في الصليب الأحمر الأسترالي، إلى تلقيح أقل من 5% من السكان البالغين في غينيا، كما تلقى أقل من ثلث السكان في إندونيسيا اللقاح أيضا، ما يعني أن هناك دولتين تواجهان تحديات كبيرة بشأن توفير اللقاحات، واصفا الأمر بأنه «مقلق جداً».

فيما أكدت «ستيفاني فاكشر»، عالمة الأوبئة في معهد بيرنت الأسترالي، أن هناك احتمالا كبيرا لظهور تحورات جديدة، بين المجموعات السكانية التي لديها معدلات تلقيح منخفضة.

يشار إلى أنّ بابوا غينيا الجديدة تعاملت على مدار العام الحالي 2021 مع تفشٍ هائل لفيروس كورونا، إلا أن العدد الرسمي للوفيات جرّاء الفيروس بلغ 573 حالة، مع نحو 35 ألف إصابة، وذلك لصعوبة تحديد الحجم الحقيقي لتفشي الوباء، بسبب معدلات الاختبار المنخفضة ووصمة العار التي تلاحق المصابين بالوباء في هذا البلد.

أوميكرون يظهر فى 63 دول فى العالم

وتقع بابوا غينيا الجديدة في النصف الشرقي من جزيرة بابوا، ثاني كبرى الجزر في العالم، جنوب غرب المحيط الهادي.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات والوفيات بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، بعد تسجيل بريطانيا أول وفاة بالفيروس أمس، وسجلت 63 دولة فى العالم إصابات بمتحور كوورنا الجديد وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية