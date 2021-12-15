الداخلية تسمح لـ85 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية وتسحب «المصرية» من 22

وافقت وزارة الداخلية، على منح الجنسية الأجنبية لـ85 مواطنًا مصريًا، وأصدرَت القرارات رقم 2173 و2174 و2175 لسنة 2021، بالسماح لـ63 مواطنًا بالحصول على الجنسيات المتقدمين إليها مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما أصدَرت وزارة الداخلية، القرار رقم 2188 لسنة 2021، بالسماح بمنح 22 مواطنًا الجنسية الأجنبية المتقدمين إليها، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم، وجاء نص البيان كالتالي: