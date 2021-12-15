رئاسة شؤون الحرمين تدشن المصحف الإلكتروني للمكفوفين بلغة «برايل»

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تدشين جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين، الذي يمكنهم من قراءة القرآن الكريم وتدبره وتفسيره بيسر وسهوله، بلغة «برايل».

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إن الجهاز يشجع المكفوفين على قراءة القرآن الكريم وتوطيد علاقتهم به، لافتًا إلى أن مثل هذا المشروع يسهل على الكفيف قراءة القرآن الكريم وتدبره، وذلك في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية.

الجهاز يشجع المكفوفين على قراءة القرآن الكريم

وأشار إلى أن المصحف الجديد يتميز بخاصية تحويل أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونيًا حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، وهو مطابق لمصحف مجمع الملك فهد، من خلال تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، ويقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي.