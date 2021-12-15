وفاة العم الأكبر لزعيم كوريا الشمالية عن عمر ناهز الـ102 عام

توفي كيم يونج جو العم الأكبر لزعيم كوريا الشمالية، عن عمر ناهز 102 عام وهو الأخ الأصغر لمؤسس كوريا الشمالية، كيم إيل سونج.

وأرسل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إكليلا من الزهور، إلى نعش عمه، أمس الثلاثاء، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية.

وأوضحت وكالة الأنباء، أن كيم يونج جو العم الأكبر لزعيم كوريا الشمالية، حائز على وسامي كيم إيل سونج وكيم جونج إيل، ووُصف بأنه بطل كوريا الشمالية، ونائب فخري سابق لرئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى.

وفاة العم الأكبر لزعيم كوريا الشمالية

وشغل كيم يونج جو العم الأكبر لزعيم كوريا الشمالية، لفترة طويلة مناصب حزبية وحكومية مهمة، وحارب بإخلاص من أجل تجسيد خطط الحزب وتوجهه وقدم مساهمة كبيرة في التسريع الديناميكي للبناء الاشتراكي، وتعزيز وتطوير كوريا الشمالية، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، أن إكليلا من الزهور، وُضع نيابة عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على نعش المتوفي أمس، فيما لم يتم الكشف عن تاريخ محدد لوفاة كيم يونغ جو، العم الأكبر لزعيم كوريا الشمالية.

يشار إلى أن كيم يونغ جو، العم الأكبر لزعيم كوريا الشمالية، وُلد في عام 1920، وشغل خلال عهد كيم كيم إيل سونغ، منصبا مهما في الحزب، إلى أن حل مكانة ابن أخيه والزعيم اللاحق، كيم جونغ إيل في عام 1973.

عاد إلى السياسة عام 1993 وشغل منصب نائب رئيس البلاد

ولم يشارك كيم يونغ جو، العم الأكبر لزعيم كوريا الشمالية، عمليا في السياسة، لنحو 20 سنة، فيما عاد في عام 1993 إلى الساحة السياسية كعضو في المكتب السياسي ونائب رئيس البلاد، وانتخب في عام 2009 نائبا فخريا لرئيس هيئة رئاسة مجلس الأمن القومي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.