زعيم كوريا الشمالية يزور مسقط رأس والده في أول ظهور منذ أكثر من شهر

زار زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج-أون»، اليوم الثلاثاء، مدينة سامجييون الشمالية الغربية، بالقرب من الحدود مع الصين، حيث يجري تنفيذ مشروع تنموي كبير، وذلك في أول ظهور علني لـ المسؤول الشمالي، منذ أكثر من شهر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهلب» الكورية الجنوبية، نقلا عن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.

الزعيم الشمالي يشيد بـ المسؤولين على ولائهم النبيل وإرادتهم القوية

وأضافت الوكالة الشمالية، أنه سيتم الانتهاء من التطوير هذا العام، فيما أشاد «كيم جونج أون»، بالمسؤولين على ولائهم النبيل وإرادتهم القوية وما بذلوه من عرق للمضي قدما في المشروع.

وتابع «أون» قائلا، إن البناء الذي استمر 4 سنوات، أثبت الإرادة الحديدية لـ كوريا الشمالية لتحقيق الازدهار بطريقتها الخاصة وبجهودها الذاتية.

ومدينة سامجييون مسقط رأس والد «كيم جونج أون» الراحل الزعيم السابق «كيم جونج-إيل»، فيما قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن «كيم جونج أون»، قدم إرشادات فورية لـ المدينة للتعرف على الحالة الحقيقية لمشروع المرحلة الثالثة، مع الانتهاء من بناء مدينة سامجييون الآن.

وخططت السلطات في كوريا الجنوبية، في الأصل لإكمال مشروع تطوير سامجييون على 3 مراحل بحلول 2020 بمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيس حزب العمال الحاكم، لكنها فشلت في الوفاء بالموعد النهائي وسط عقوبات معوقة وإغلاق مطول للحدود بسبب فيرو كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكانت كوريا الشمالية، حثت في وقت سابق، مواطنيها على بذل كل ما في وسعهم لتحقيق أهداف الخطة الخمسية للبلاد في ظل روح عدم المشروطية والشمولية.

ودعت صحيفة «رودونج شينمون» الرسمية لحزب العمال الحاكم، إلى الروح المثابرة لتحقيق الأهداف التي حددها الحزب.