زعيم كوريا الشمالية يختفي مجددا في أطول غياب منذ 7 سنوات

لم يظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، واختفى مرة أخرى عن وسائل الإعلام الرسمية لمدة 30 يومًا، مما يمثل أطول فترة تغيب عن الأنشطة العامة منذ عام 2014، ويأتي ذلك وسط تكهنات عن وضعه الصحي هذا العام.

وهذه هي أطول فترة بقي فيها «أون» بعيدًا عن الأنظار والأنشطة العامة منذ عام 2014 (7 سنوات)، عندما غاب لمدة 6 أسابيع، وعاد مع عصا للمشي، وفقًا لصحيفة «إندبندنت».

وظهر الزعيم الكوري الشمالي آخر مرة في وسائل الإعلام الحكومية في 12 أكتوبر، في تغطية معرض صواريخ في بيونج يانج. ومنذ ذلك الحين، أظهرت صور الأقمار الصناعية نشاطا متزايدا في منزله الشاطئي على الساحل الشرقي وقصر البحيرة بالقرب من العاصمة بيونج يانج، مما يشير إلى أنَّه ربما قضى بعض الوقت في هذه المواقع أثناء غيابه الحالي، وهو غالبا ما يذهب إلى هناك في أثناء المرض، بحسب موقع «أن كيه نيوز».

وتقول وسائل إعلام حكومية إنَّه رغم عدم وجود مشاركات عامة، يواصل كيم عمله، وتواصل مع عدة رؤساء وقادة خلال هذه الفترة.

غياب الزعيم الكوري يأتي بعد تجارب صاروخية مثيرة

ويأتي هذا الغياب بعد تجارب صاروخية عدة، بما في ذلك أول صاروخ فرط صوتي، وصواريخ باليستية، انتهكت قرارات الأمم المتحدة، وأثارت قلق كوريا الجنوبية واليابان، وفقا لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.

ومن المحتمل أنَّ يظهر الزعيم الكوري علنا الشهر المقبل، ما لم يكن يعاني من مرض خطير، حيث يتوقع أن يجري زيارته السنوية إلى ضريح والده كيم جونج إيل، بذكرى وفاته في 17 ديسمبر المقبل.

8 غيابات للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال عام 2021

وفي عام 2021، أخذ كيم (37 عاما) 8 فترات راحة من المشاركات العامة، امتدت لـ14 يوما على الأقل.

وفي أغسطس 2020، تداولت أخبار عن دخول كيم في غيبوبة، وبعدها بيومين أفادت وسائل الإعلام الرسمية أنَّه ترأس اجتماعًا رئيسيا للحزب، وتحدثت مصادر دبلوماسية في كوريا الجنوبية عن أنه نقل بعضا من صلاحياته لشقيقته كيم يو جونج.

وحينها نقلت وسائل إعلام كورية جنوبية، عن تشانج سونج، المساعد السابق لرئيس كوريا الجنوبية الراحل كيم دي جونج، قوله إن الحالة الصحية لزعيم الجارة الشمالية «ليست على ما يرام». ورغم تأكيده بأن حياة الزعيم الكوري ليست في خطر إلا أنَّه عاود وأكد دخوله في غيبوبة.

وأصبح كيم زعيمًا لكوريا الشمالية عندما كان عمره 27 عامًا، بعد وفاة والده عام 2011، وكان معروفًا بحبه للتدخين والكحول، ولدى عائلته تاريخ طويل مع أمراض القلب.