سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.. هبوط قياسي وتعويض خسائر

سجّل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، انخفاضًا ملحوظًا في السوق الموازية «السوق السوداء»، بعد أن كان قد لامس أمس الـ29 ألف ليرة للدولار الواحد، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة «روسيا اليوم».

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار

وتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي بين 26650 ليرة للمبيع و26700 للشراء.

ويأتي هذا الانخفاض في سعر الصرف بعد إعلان مصرف لبنان المركزي عن اتخاذ سلسلة من التدابير للجم تدهور سعر صرف الليرة.

وأعلن المصرف أنه سيزوّد المصارف العاملة بحصتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأمريكي النقدي بدلًا من الليرة اللبنانية، وذلك على سعر صرف منصة صيرفة، وسوف يطلب مصرف لبنان من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر صيرفة كاملة إلى مختلف عملائها عوضًا عن الليرات اللبنانية، التي كانت مرصودة لدفعها بالليرة اللبنانية.

الليرة اللبنانية تهبط لمستوى قياسي أمام الدولار

وخلال تعاملات أمس، لامس سعر صرف الدولار في لبنان، في السوق السوداء «الموازية»، عتبة الـ28 ألف ليرة لبنانية، وهو تدني قياسي بقيمة الليرة منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019، والتي أدت إلى خسارة الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء.

وتراوح سعر صرف الدولار بين 26950 للمبيع و26900 ليرة للشراء، و27000 للمبيع و26950 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار سجّل في مطلع نوفمبر الماضي نحو 22 ألفا، وفي 12 نوفمبر تخطى سعره عتبة الـ23 ألف ليرة للمرة الأولى منذ يوليو، وذلك بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة ثم عاد ليرتفع مع إعلان مصرف لبنان المركزي، الأسبوع الماضي، تحديد سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار، بعد أن كان سعر الصرف من المصارف 3900 ليرة.