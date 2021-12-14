مخاوف «أوميكرون» تتلاشى من سوق النفط.. سعر البرميل اليوم

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، واستقرت عند 75 دولارًا للبرميل ومحو الانخفاضات في اليوم السابق، حيث واصل المستثمرون تقييم تأثير القيود المتجددة في أوروبا وآسيا وسط انتشار متحور فيروس كورونا المعروف باسم أوميكرون.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا بنسبة 0.63% لتسجل 74.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0910 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو 0.67 % إلى 71.77 دولار، بحسب بيانات «oil price» والتي اطلع عليها «الوطن».

قيود لوقف انتشار متحور كورونا

وشددت الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بريطانيا والنرويج مؤخرًا، القيود لوقف انتشار متحور كورونا، وفي الصين، أخضعت مقاطعة تشجيانغ الصناعية الرئيسية عشرات الآلاف من المواطنين في مناطق الحجر الصحي وسط تعليق العمليات التجارية، وإيقاف الرحلات الجوية، لكن لم يتضح تأثير القيود على أسعار النفط.

وقالت مجموعة أوراسيا الاستشارية في بيان لها: «أسواق النفط أصبحت الآن أكثر هدوءًا، ومن المرجح أن يكون تأثير متحور أوميكرون وعمليات الإغلاق الجديدة المحتملة أكبر العوامل المحركة للأسعار خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2021».

ورفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، أمس، الإثنين، توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأول من عام 2022 والتزمت بجدولها الزمني للعودة إلى مستويات ما قبل الوباء من استخدام النفط، قائلة إن متحور أوميكرون سيكون له تأثير خفيف وقصير.

«أوبك +» تخطط لزيادة الإمدادات

في الوقت نفسه، قلص بنك التنمية الآسيوي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو في آسيا النامية لهذا العام والعام المقبل لتعكس المخاطر وعدم اليقين الناجم عن المتحور، والذي قد يعيق أيضًا الطلب على النفط.

وعلى جانب الإمدادات، تخطط الدول المنتجة للنفط «أوبك» ومنتجون رئيسيون آخرون، بما في ذلك روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك +»، لزيادة الإمدادات تدريجياً كل شهر بمقدار 400 ألف برميل يومياً بعد خفض حاد للإنتاج خلال العام الماضي.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج في أكبر حوض صخري في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في يناير، وفقًا لتوقعات شهرية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس الإثنين.