أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 16-12-2021 مقابل الجنيه المصري

تسهم حركة بيع وشراء العملات في رواج الاقتصاد المحلي، لذلك يحرص الكثير من المستثمرين والمواطنين على متابعة أسعار العملات المختلفة مثل الدولار واليورو والريال، حيث تتباين أسعار العملات في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار العملات في مصر وفقا للتعاملات الصباحية التي وردت اليوم الخميس 16 ديسمبر الجاري، مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي سواء الحكومي أو الخاص، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 17.62 جنيه للشراء، و17.77 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 17.62 جنيه للشراء، و17.77 للبيع، وفي بنك مصر نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.78 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 17.60 جنيه للشراء، و17.77 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، في البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

كما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية نحو 20.68 جنيه للشراء، 20.93 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، نحو 20.71 جنيه للشراء، و20.88 جنيها للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 20.71 جنيه للشراء، و20.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجّل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجّل نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.