سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 16-12-2021 بالبنوك

تباين سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة بمصر، ليتداول عند 15.65 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

ويرصد موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم الخميس الموافق 16 ديسمبر الجاري في عدد من البنوك العاملة في مصر، في إطار تقديم خدمات أسعار العملات و الصرف والمتعاملين، وجاءت أسعاره كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة اليوم 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو، في البنك التجاري الدولي نحو 17.64 جنيه للشراء، 17.78 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 17.64 جنيه للشراء، و14.78 للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 17.62 جنيه للشراء و17.77 جنيه.