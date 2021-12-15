افتتاح المرحلة الأولى من مشروع زراعة الجوجبا على 3 آلاف فدان بالغردقة

افتتح اللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، مشروع الجوجوبا شمال مدينة الغردقة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة والهيىة، بهدف الاستفادة من إقامة مشروعات زراعية من خلال الاستثمار في زراعة النباتات الزيتية، ومنها الجوجوبا.

مشروع زراعة 1000 فدان بالجوجوبا

يأتي مشروع الجوجوبا شمال مدينة الغردقة على مساحة ألف فدان كمرحلة أولى، وبتكلفة 138.5 مليون جنيه، والمستهدف الوصول إلى زراعة 3000 فدان باستخدام 25,000 متر مكعب يوميا من مياه الصرف المعالجة ثلاثيا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم خطة التنمية الشاملة في محافظات الصعيد.

زراعة الجوجوبا بمياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيا

وأشار شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، في تصريحات صحفية اليوم، على هامش الافتتاح، أن زراعة الجوجوبا من المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي تتبناها الدولة ضمن مشروعات التنمية المستدامة، حيث ينتج منها الزيوت، وتدر دخلا وعائدا اقتصاديا من بيع زيت الجوجوبا، فضلا عن استخدام الزيت الناتج كوقود حيوي صديق للبيئة.

موضحا أن الفوائد البيئية لأشجار الجوجوبا تقاوم شدة الرياح وزحف الكثبان الرملية ومتحملة للإجهادات المختلفة ومصدر جديد ومتجدد للطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن زراعة فدان جوجوبا يطلق سنويًا ما يعادل 137.5طن أكسجين، ويحتجز ما يعادل 22 طن ثاني أكسيد كربون.