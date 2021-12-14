حملة «مدينتي جميلة» تنظف شوارع الغردقة.. وتحذيرات للمخالفين

انطلقت حملة «مدينتي جميلة» بمدينة الغردقة، وتستهدف رفع ردش المباني والمخلفات الصلبة من شوارع المدينة، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بأعمال تجميل ونظافة مدن المحافظة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

بدأت «حملة مدينتي جميلة» بالتنسيق مع الجهات المختصة، برفع رتش مبانٍ ومخلفات القمامة والمخلفات الزراعية الناتجة من تقليم الأشجار بالطريق الدائري الأوسط.

استكملت الحملة أعمالها بالطريق الدائري الأوسط ورفع كل المخلفات وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية في نطاق مدينة الغردقة.

وانتقلت الحملة لاستكمال أعمالها داخل الحيز العمراني، حيث تم البدء في تنظيف منطقة الأحياء وذلك بناء على المصلحة العامة والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

تلزم الحملة أصحاب المنشآت والعمارات التى تحت الإنشاء بضرورة إزالة رتش المباني والمخلفات الصلبة من أسفل المنشآت وضع سور حول المنشأة والالتزام بإجراءات الترخيص.

إجراءات قانونية ضد مخالفي «الشكاوى البيئية»

تناشد إدارة الشكاوى البيئية بالإدارة العامة أصحاب سيارات النقل الثقيل التي تنقل المخلفات بضرورة الالتزام بوضع مخلفات القمامة ورتش المباني فى الأماكن المخصصة لها وفى حالة عدم الالتزام سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ويحذر قسم الشكاوى البيئية بالإدارة العامة للبيئة المواطنين أصحاب قطع الأراضي التي بها رتش مباني ومخلفات صلبة بإزالتها وتنظيف المكان وعودته لطبيعته، وعلى أصحاب سيارات النقل الالتزام بوضع مخلفات القمامة ورتش المباني فى الأماكن المخصصة لها وفي حالة عدم الالتزام سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتهيب الادارة العامة للبيئة «قسم الشكاوى البيئية» بالمواطنين أصحاب قطع الأراضي التي بها رتش مباني ومخلفات صلبة بإزالتها وتنظيف المكان وأصحاب المنشآت والعمارات التى تحت الإنشاء بضرورة إزالة رتش المباني والمخلفات الصلبة من أسفل المنشآة وعمل سور حول المنشأة والالتزام بإجراءات الترخيص.