«الصادرات والواردات»: انفراجة كبيرة بالموانئ وخفض الرسوم للمصدرين

استقبلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان صباح اليوم الأربعاء، اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لمناقشة كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين مع منظومة الرقابة على الصادرات والواردات وسبل حلها لتشجيع الصادرات المصرية وحماية المنتج الوطني.

ترأس الاجتماع الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور كلا من الدكتور وليد هلال، نائب رئيس الجمعية، وأيمن رضا، الأمين العام، والمهندس محمود سلطان، أمين الصندوق، والسيد بسيوني والدكتورة سالي فاروق، أعضاء مجلس الإدارة، والدكتورة هالة محمد صلاح الدين، مدير عام الجمعية، وعدد كبير من المستثمرين بالعاشر من رمضان.

ورحب الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بسرعة استجابة اللواء عصام النجار، وحرصه على سماع شكاوى ومشاكل المستثمرين بالمدنية لتسهيل إجراءات التصدير.

5 تحديات تواجه المصدرين في العاشر من رمضان

ويواجه المصدرين في العاشر من رمضان، 5 تحديات، التحدي الأول يتمثل في معوقات تواجه الشركات في صعوبة الحصول على شهادة منشأ لرسائل عند استيراد خامات تتوافق مع رغبة العميل، مع أن الشركات المستورد منها داخل مصر.

والتحدي الثاني يتعلق بالنماذج الإحصائية، حيث يتم غلق التعامل عليها بعد يوم عمل من انتهاء الشهر، وطالب المستثمرون بضرورة منح أسبوع لاستكمال باقي الإجراءات على الشهادات من تثمين ومعاينات أخرى.

فيما يكمل التحدي الثالث في رفض الشحنات لعدد 6 رسائل خيوط هندية لشركة النساجون الشرقيون، بسبب عدم اكتمال البيانات على المكونات الداخلية داخل البليتات، مع العلم بوجوها على البليتات الخارجية، مع العلم أن استيرادها كمستلزمات إنتاج وليس للإتجار، بما يترتب على تأخير الإفراج عن الشحنة غرامات مالية وأرضيات طائلة.

والتحدي الرابع يكمن في اتخاذ إجراءات فورية تستهدف تنفيذ خطة القيادة السياسية بحماية المنتج الوطني ومنع استيراد المنتجات مجهولة المصدر والمنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات الأوروبية.

والتحدي الخامس، طالب المستثمرون باتخاذ قرارات فورية وحاكمة لتسهيل إجراءات التصدير أبرزها فلترة قرارات تحويل عرض أغلب العينات على الأمن العام، مشيرا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالبنا بتصدير 100 مليار جنيه ونحن نحتاج لتيسير الإجراءات لتحقيق هذه الحلم.

تسهيلات جديدة للمصدرين

ووافق اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لأعضاء الجمعية على مد مهلة 4 أيام عمل لتقديم النموذج الإحصائي للشحنات الواردة، وتزويد الموانئ بالمعامل لتوفير الوقت وتشكيل لجنة من قيادات الهيئة لتسهيل إجراءات المستثمرين وحل مشكلات المستثمرين في موانئ السخنة تنسيقا مع موانئ دبي بحيث تكون المعاملة بالمثل في كافة موانئها في تقليل زمن الإفراج لـ 3 أيام.

الرقابة والفحص النوعي للسلع

واستعرض «النجار» المهام التي تقوم بها الهيئة والتي تتمثل في الرقابة والفحص النوعي للسلع الصناعية وغير الصناعية وإجراءات الجودة للسلع الصناعية والكيماوية والغذائية وفقا للمواصفات، بالإضافة إلى استحداث مهام السمسرة العقارية والوكالات الإعلانية، وكذلك إصدار شهادات المنشأ للصادرات المصرية وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن الحركة التجارية الخارجية وتسجيل المصانع والمنتجين بقوائم الفحص الظاهري طبقا للمادة 94 من قرار الوزاري 770 لسنة 2005.

كما كشف رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن تسهيلات كبيرة ستقدم للمصدرين خلال الفترة المقبلة، أبرزها تسهيل تسجيل المصدرين في سابك السعودية، وخفض رسوم التسجيل إلى 2000 جنيه بدلا من 5000 جنيه، بالإضافة إلى تسهيلات للمصدرين مع الكوميسا، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري لمعرفة كافة متطلبات الكوميسا لتوفيرها للمصدرين.

15 فرعا للرقابة على الصادرات والواردات

وتمتلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عدد 15 فرعا بالموانئ المصرية وعدد 4 أفرع بالمناطق الحرة و4 أفرع بالمناطق الصناعية، كما أصدرت الهيئة عدد 360 ألف شهادة منشأة في 2021 وعدد 10908 سجل من مستوردين ومصدرين وتحليل عدد 199000 عينة بالمعامل وعد 136 ألف عينة في المعمل الكيميائي.