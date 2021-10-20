عصام النجار رئيسا لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لمدة 3 أشهر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بتكليف اللواء مهندس عصام محمود النجار رئيساً لمجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء إجراءات تعيين رئيس مجلس الإدارة، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

ضخ دماء جديدة في الهيئة

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لضخ دماء جديدة في قيادة الجهات التابعة، الأمر الذي يسهم في تنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر مع كل دول العالم.

السيرة الذاتية لرئيس الهيئة الجديد

ويشغل اللواء مهندس عصام النجار حالياً رئيس الإدارية المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك منذ عام 2017، وعضو مجلس إدارة الهيئة، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1987، وبكالوريوس هندسة جامعة القاهرة في عام 1995، فضلاً عن ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان في عام 1997.

ووجهت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الشكر للواء مهندس إسماعيل جابر الرئيس السابق للهيئة على الفترة التي تولى فيها رئاسة الهيئة.