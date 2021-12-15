السيسي: مصر مهتمة بالتعاون مع النرويج في مجال الطاقة المتجددة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رايموند كارلسن، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وهيلدا كليمتسدال، السفيرة النرويجية بالقاهرة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالشركة النرويجية.

تعاون بين مصر والنرويج

وأكد الرئيس اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي، نظرا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن أي مشروعات تعاون مستقبلية بين الجانبين مراكز للتدريب الفني لبناء القدرات في مجالات التشغيل والصيانة، ومراكز للبحوث والتطوير بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية المختلفة في مصر.

وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ اللقاء تناول بحث فرص التعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية بشأن توطين تكنولوجيا تحلية المياه، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة، والتي تنفذ بالتعاون مع الخبرات الدولية العريقة في هذا المجال، استغلالا للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التي تحظى بها مصر، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر إمدادات الطاقة والاستفادة من ثرواتها الطبيعية.

بحث فرص التعاون مع مصر

من جانبه، أعرب كارلسن عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيرا إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة النرويجية للتباحث بشأن فرص التعاون مع مصر، في مجال نشاط الشركة وخبراتها العالمية، خاصة في ضوء السمعة التي باتت تتمتع بها مصر على المستوى الإقليمي في مجال الحفاظ على البيئة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ما تكلل باستضافة مصر قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ في العام المقبل.