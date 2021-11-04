الخياط: نسبة الطاقة من المصادر المتجددة 18% من إجمالي تغذية الكهرباء

قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنَّ إجمالي القدرات المركبة من مشروعات الطاقة المتجددة في مصر تصل إلى 6000 ميجاوات، أي حوالي 18% من إجمالي الحمل الأقصى الذي يغذي مصر من الطاقة الكهربائية.

3 مصادر رئيسية للطاقة المتجددة

وأضاف «الخياط»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على قناة extra news، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، اليوم الخميس، أن الطاقة المتجددة موزعة ما بين 3 مصادر رئيسية، وهي الطاقة المائية، وتبلغ حوالي 50% من القدرات المركبة، إضافة لطاقة الرياح، والطاقة الشمسية وتتقاسم النسبة الباقية أي 1500 ميجا لكل منهما.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت في إبرام العديد من الاتفاقيات مع العديد من التحالفات الدولية والمحلية خلال عامي 2020 و2021 على الرغم من جائحة فيروس كورونا وتباطئ الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن إجمالي العقود تصل قدراتها إلى أكثر من 2400 ميجاوات، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، ما يعكس التزام الدولة بتنمية مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مستهدفاتها.

2.5 مليار دولار حجم الاستثمارات للطاقة المتجدة خلال عامين

وأوضح أنه يقصد بالطاقة الجديدة، كل نوع يُعتبر في مراحل التجارب وقيد التطوير، ولم يصل للمراحل التجارية، بينما المقصود بالطاقة المتجددة، هي الطاقة الطبيعية التي تعتمد على استخدامها بشكل مستدام مثل الطاقة الشمسية والمائية والرياح.

وتابع، «كل يوم عندنا سطوع شمسي من وقت الشروق لوقت الغروب، بينما طاقة الرياح تتسم بها المناطق الساحلية، سواء على ساحل البحر الأحمر في منطقة خليج السويس وخليج الزيت والعين السخنة إضافة لبعض المناطق في شرق وغرب النيل».

ولفت إلى أنه يتم استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر بإنتاج الطاقة الكهربائية، «وارد إن جزء من الطاقة الكهربائية في المنازل تكون من مصادر الطاقة المائية أو الشمسية أو الرياح».