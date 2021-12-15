افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الجوجوبا باستثمارات 138 مليون جنيه

افتتح محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى واللواء أ.ح مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع زراعة نبات الجوجوبا بمدينة الغردقة والتي تم الإنتهاء من زراعتها على مساحة 1000 فدان بالتعاون مع الشركة المصرية الخليجية رائدة زراعة وإكثار الجوجوبا في الشرق الأوسط وإفريقيا لتحقيق خطة التنمية المستدامة لصعيد مصر، بإجمالي استثمارات بلغت 138 مليون جنيه لتلك المرحلة.

وخلال الافتتاح، أشاد محافظ البحر الأحمر بالجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة تنمية الصعيد من أجل إنجاح خطة التنمية الشاملة بالمحافظة، كما قدم الشكر والتقدير لجهود الشركة المصرية الخليجية المنفذة لمشروع زراعة نبات الجوجوبا، وطالب بسرعة تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة، خاصة وأن نبات الجوجوبا في الغردقة يعد أبرز المشروعات الزراعية الناجحة والحل الأمثل لاستخدام مياه الصرف الصحى المعالج.

إسماعيل محمد: مشروع الجوجوبا يرفع التصنيف البيئي لمدينة الغردقة

وتعاقدت الهيئة العامة لتنمية الصعيد مع المصرية الخليجية، العام الماضى لزراعة 3000 فدان من نبات الجوجوبا على مياه الصرف الصحى المعالجة ضمن توجّه القيادة السياسية لدعم خطة التنمية الشاملة فى محافظات الصعيد بمشروعات عملاقة تعتمد على الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحقق استفادة عظمى للمواطنين في محافظات الصعيد.

وكشف المهندس إسماعيل محمد الخبير الزراعى العالمى المتخصص فى زراعة وإكثار نبات الجوجوبا ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الخليجية، عن أن هذا المشروع يُعد الأكبر من نوعه حتى الآن القائم كٌليا على الاستخدام الامن لمياه الصرف الصحي المُعالج وتخليص مدينة الغردقة نهائية من كافة أضرار مياه الصرف الصحى.

وأوضح أن مشروع الجوجوبا رفع التصنيف البيئي لمحافظة البحر الأحمر عالميا، خاصة أنها من أبرز مناطق الجذب السياحي لمصر، مشيرا إلى أن مشروع الجوجوبا في الغردقة على مساحة 3000 فدان يستهدف تحويل مدينة الغردقة إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، عبر إطلاقه 300 مليون طن أكسجين في هواء الغردقة واحتجاز قرابة 4 ملايين طن من ثانى أكسيد الكربون سنويا، علاوة على مساهمة هذا النبات في مقاومة شدة الرياح وزحف الكثبان الرملية وتحمّل الإجهادات المختلفة.

من جانبه أشاد المهندس إسماعيل محمد بالرؤى التنموية التي يتمتع بها قيادات الهيئة وعلى رأسهم المستشارهشام أبو الوفا مستشار رئيس الهيئة واللواء حسن عفيفى مدير المشروعات وحرصهم على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية من مشروعات الهيئة الممولة حكومياً لتحقيق حلم القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة وحجز كافة أضرار مياه الصرف الصحى بعد تحويلها إلى مياه رى زراعى معالج لهذا المشروع الضخم.

توفير 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الخلجيية المُنفذة للمشروع عن أن المرحلة الأولى وفّرت حتى الأن نحو 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة البحر الأحمر ومدينة الغردقة ومحافظات الصعيد.

وتزرع الشركة المصرية الخليجية المنفذة للمشروع نبات الجوجوبا وفق أحدث النُظم العالمية بشتلات مؤنثة عالية الإنتاج والكثافة ومسجلة بوزارة الزراعة وتحت إشراف أكثر من 15 خبيرا زراعيا متخصص لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروع.