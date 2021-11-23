محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات زراعة الجوجوبا في زيارة مفاجئة

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، زيارة مفاجئة لمتابعة المشروع التابع لمجموعة «المصرية الخليجية»، والاطمئنان على سير العمل وفق الخطة الزمنية الموضوعة للزراعة وجودة الزراعة ومطابقتها للمواصفات العالمية.

وشرح المهندس وليد السباعي، مدير موقع مشروع الجوجوبا بالوادي الجديد، برامج الإشراف الزراعي من ري وتسميد ومتابعة فنية وعلمية ومشروعات الطاقة الشمسية والنمو الخضري المُمتاز لأشجار الجوجوبا مقارنة بمراحلها العمرية ودخولها مرحلة التزهير نتيجة الخدمة المستمرة والمنتظمة على مدار الساعة وتطبيق برامج الرعاية والري والتسميد الموضوعة من قبل الفريق العلمي بالشركة.

محافظ الوادي الجديد يشيد بالجهد المبذول

وأشاد محافظ الوادي الجديد بالتزام الشركة بشأن زراعة المساحات المقررة وفقاً لتعاقدها مع المحافظة وبرنامجها الزمني بنسبة تجاوزت 70% من المساحة المتعاقد عليها، خاصة في ظل إجراءات سحب آلاف الأفدنة خلال الأيام الماضية من المستثمرين غير الجادين، كما أشاد بمشروعات الطاقة الشمسية النظيفة والبنية التحتية العملاقة لمشروع الجوجوبا بوادي باريس، والتوسع الكبير في استخدماتها بشكل يساعد على تحسين المناخ وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة الوادي الجديد كبيئة خالية من التلوث وفقا لتقارير الإتحاد الأوربي.

المحافظ: نمو الأشجار يدل على التزام ببرامج الري والتسميد

وقال المحافظ خلال الزيارة: «كل مرة أزور فيها مشروع الجوجوبا أرى تطورا مستمرا وسريعا مما يؤكد حجم الجهد المبذول من القائمين عليه»، مشيرا إلى أن النمو الخضري الكبير للأشجار يدل على التزام واضح في برامج الري والتسميد وخدمة الأشجار.

وقدم المهندس إسماعيل محمد، الخبير العالمي المتخصص في زراعة نبات الجوجوبا بالشرق الأوسط، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الخليجية لإستصلاح الأراضي الصحراوية، الشكر والتقدير لمحافظ الوادي الجديد على ثقته في مشروعات الشركة وحرصه الكبير على متابعة المشروعات الزراعية بالمحافظة.

وتعتبر مجموعة المصرية الخليجية لإستصلاح الأراضي الصحراوية أحد أكبر شركات الإستصلاح الزراعي التي تمتلك مئات المشروعات في مصر والشرق الأوسط كما تمتلك أكبر مزارع لإنتاج أمهات الجوجوبا المنتخبة عالية الإنتاج وتطويرها لأهم سلالات «نبات الجوجوبا»، في الوطن العربي بالإضافة إلى أكبر قطاع مشاتل بالعالم العربي بطاقة إنتاجية 5 ملايين شتلة سنويا.