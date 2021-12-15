السيسي يوجه بمواصلة توصيل الغاز الطبيعي لمنازل «حياة كريمة»

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول، وفقا لما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية، خاصةً في القرى المدرجة في إطار مبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف تسهيل وصول تلك الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، فضلاً عن التوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية لما لها من عوائد اقتصادية وبيئية وصحية.

واستعرض المهندس طارق الملا أعمال ونسب التقدم في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي نجح في زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية في مختلف محافظات مصر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في هذا النشاط من خلال مبادرة حياة كريمة، بما يساعد على الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، حيث عرض في هذا الإطار الموقف الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرى المبادرة، إلى جانب موقف 14 قرية تم اختيارها كمشروع تجريبي ضمن المبادرة، والتي وصلت معدلات التنفيذ بها إلى حوالي 100%.

كما عرض وزير البترول الجهود الجارية لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات تزود السيارات بالغاز الطبيعي، خاصةً في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة.