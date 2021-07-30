إجراءات ومستندات توصيل الغاز والمياه للمنازل

يهتم المواطنون بتوصيل الغاز والمياه للشقة الخاصة بهم، عند الانتقال لسكن جديد أو توصيل الغاز لمنطقة جديدة، ويتطلب ذلك عددا من الإجراءات والشروط التي عرضها دليل الخدمات العامة التابع للحكومة ضمن الخدمات التي يقدمها للجمهور للتسهيل عليهم وذلك على النحو التالي:

الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل

يتطلب توصيل الغاز للمنازل التوجه إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وتقديم المستندات المطلوبة، ثم انتظار المعاينة والتركيب.

وتشمل المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل عقد الشقة، وبطاقة الرقم القومي وإيصال كهرباء حديث.

والرسوم المطلوبة هي 3200 جنيه وتتغير حسب المقايسة والتركيبات.

ويتطلب توصيل الغاز للمنازل 30 يوما.

الإجراءات والمستندات المطلوبة لتقديم طلب توصيل عداد مياه دائم

وشملت إجراءات توصيل عداد مياه دائم بالأحياء، تقديم المستندات المطلوبة بوحدات الإدارة المحلية، والتوجه للخزينة لدفع المستحقات، ثم استلام الخدمة.

ويجب أن يتوجه مالك الأرض أو وكيل أعماله بتقديم المستندات، مع عدم وجود مخالفات متأخرة.

والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة هي صورة بطاقة الرقم القومي وصورة عقد الملكية وإيصال كهرباء وإيصال مياه.

والرسوم المطلوبة هي 520 جنيها، والمدة الزمنية للحصول على الخدمة 7 أيام.

الخطوات المطلوبة لتقديم طلب تركيب خط تليفون أرضي

وشملت خطوات تقديم طلب تركيب خط تليفون أرضي بملء استمارة خط تليفون وإلحاقها بصورة من بطاقة إثبات الشخصية وعقد ملكية أو عقد إيجار قديم للشقة موثق أو إيصال مرافق كهرباء أو مياه أو غاز باسم صاحب الخط وصورة منه أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي، في أقرب سنترال أو أي منفذ بيع تابع لشركة WE.

الرسوم المطلوبة لتقديم طلب تركيب خط تليفون أرضي

وتمثلت الرسوم المطلوبة لتقديم طلب تركيب خط تليفون أرضي بسعر 136 جنيها، على أن تكون المدة الزمنية للحصول على الخدمة من وقت طلبها غير محددة.