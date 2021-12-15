تفاصيل كنز ضخم بـ«شقة الزمالك».. 5 آلاف قطعة أثرية نادرة

في 13 يونيو الماضي، أعلنت محكمة جنوب القاهرة، تفاصيل الكنز الأثري الضخم داخل شقة الزمالك، المملوكة للمستشار أحمد عبد الفتاح، ومنذ قليل، جاء بيان للنائب العام، بتسليم القطع الأثرية المضبوطة إلى لجنة من المجلس الأعلى للآثار لفحصها، وشكلت لجنة من قطاعات وزارة الداخلية لإعداد التحريات في الواقعة.

اللجان الفنية المكلفة بحصر مقتنيات شقة الزمالك، كشفت عن متحف أثري كبير يحوي قطع أثرية بلغ عددها 2000 قطعة أثرية داخل شقة الزمالك، ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي وأسرة محمد على، وأعدت اللجان الفنية المُشكلة من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين، لإجراء عمليات فحص المنقولات، تقريرا أثبتت فيه، أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ، وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على النحو التالي، 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد على.

نتائج فحص اللجان الفنية

30 يومًا كاملة، قضاها الفرق المكلفة من النيابة العامة فقي أعمال جر مقتنيات شقة الزمالك، وفحص الكتالوجيات المضبوطة، تبين أنها تخص مزادات، تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر، التي تعرض قطعا أثرية مصرية للبيع، يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية، وجرى استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات.

وتبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية، حيث جرى استرداد 6 قطع أثرية، كانت معروضة في صالة المزادات christies و3 قطع أثرية كانت معروضة في صالة bonhams عام 2014، و8 لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة في صالة bonhams عام 2016، وكانت إدارة التنفيذ بإدارة جنوب القاهرة.

216 لوحة فنية نادرة

وبحسب نتائج الفحص، كشفت إدارة التنفيذ عن فحص 216 لوحة فنية، جرى تصنيفها إلى 3 فئات على النحو الآتي، الفئة الأولى: 103 لوحات فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفي «منها لوحات أثرية تحت مسلسل 17،18،19،34،35،61،70،87،88،89،91 ،100 ، 102 من التقرير»، والفئة الثانية: 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، ولا تصلح للعرض المتحفي، والفئة الثالثة: 47 لوحة تعد من الأعمال التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

2907 قطع من الألماس والذهب الأصفر والأبيض

وأوضحت نتائج الفحص الخاصة باللجان الفنية، وتحديدًا لجنة مصلحة الدمغة والموازين، بفحص 3707 قطع، بخلاف ما جرى اعتباره أثريا، منها 2907 قطع من الذهب، سواء الأصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عال الجودة ومنخفض الجودة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، التي تحلى بعض القطع من معدن النحاس، وغيره من المعادن الأخرى، وعدد 800 قطعة إكسسوار عالية القيمة.

وأفادت جهات التحقيق، بأن واقعة شقة الزمالك كشفها محضر في محكمة جنوب القاهرة، كان في طريقة لتنفيذ حكم قضائي بتمكين رجل أعمال من تمكين الشقة، بسبب وجود نزاع على الميراث مع نجل شقيقته، وهو نجل المستشار أحمد عبد الفتاح مالك شقة الزمالك، وعندما دخل محضر المحكمة، ومباحث تنفيذ الأحكام، التي كشفت الآثار، وجرى التحفظ على الشقة، وأخطر رئيس محكمة جنوب القاهرة، الذي كلف النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، والتحفظ على جميع المقتنيات الأثرية.