بعد قرار إيقاف الحجز.. تعرف على مضبوطات شقة الزمالك: لوحات فنية وقطع أثرية

عقب مرور ما يقارب من 3 أشهر على اكتشاف كنز شقة الزمالك المعروفة إعلاميًا بـ«بمغارة علي بابا»، التي أثارت الرأي العام حينها وأصبحت محل جدل واهتمام كبيرين لما تحتويه من كنوز ومجوهرات ومقتنيات ذات قيمة أثرية ومادية عالية، أصدرت أمس الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار أحمد يوسف قرارًا بوقف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على «شقة الزمالك» الصادر لصالح «خالد محمد حامد» شقيق زوجة مالكها.

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» أهم المضبوطات التي عثرت عليها الجهات المعنية داخل الشقة التي كانت بمثابة اللغز والكنز في الوقت ذاته، إذ تضمنت تلك المضبوطات مجوهرات وتحفًا أثرية وتاريخية على النحو التالي:

-2907 قطع من الذهب الخالص تنوعت بين الذهب الأصفر أو الأبيض.

- مضبوطات من البلاتين والماس عالي الجوادة ومنخفض الجودة.

- كميات كبيرة من الأحجار الكريمة وشبة الكريمة.

- قطع أثرية من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى.

- 800 قطعة إكسسوار عالي القيمة.

- 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية.

-47 لوحة فنية وتعد من الأعمال التجارية.

- 10 لوحات أُوصى بعرضها على دار الكتب والوثائق.

- 1204 قطع أثرية يرجع تاريخها إلى الحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي.

- 787 قطعة أثرية تعود إلى عصر أسرة محمد علي.

ويذكر أنّ المضبوطات التي تم العثور عليها داخل الشقة بلغ عددها ما يقارب من 1900 قطعة أثرية، وكانت المضبوطات قد تنوعت بين المعادن عالية الجودة والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى عدد كبير من اللوحات الفنية العالمية، وقطع أثرية أخرى تعود إلى عصور مختلفة.

صور لمقتنيات شقة الزمالك

وكانت «الوطن» قد حصلت في وقت سابق على أكثر من 50 صورة من داخل شقة الزمالك الواقعة في شارع محمد منصور، التي اشتهرت إعلاميًا بـ«مغارة علي بابا»، وظهر في تلك الصور تحف وأنتيكات وصناديق مطعمة بالذهب، بالإضافة إلى صور نياشين من العهد الملكي التي تنوعت في الأشكال والأحجام والكتابات التي خطت عليها.