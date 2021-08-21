«الأمور المستعجلة» تقضي بوقف تنفيذ حكم الحجز على «شقة الكنز» في الزمالك

مفاجأة جديدة ظهرت في قضية شقة الزمالك أو مغارة علي بابا؛ كما عرفت إعلاميا، نهاية شهر مايو الماضي، وتحفظت فيها الأجهزة الأمنية والقضائية على محتويات ذهبية ومقتنيات وأوسمة ونياشين وصناديق مرصعة بالمجوهرات، لكن المفاجأة هذه المرة فجرها حكم محكمة الأمور المستعجلة، وقضت فيه بوقف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على «شقة الزمالك» الصادر لصالح «خالد محمد حامد» شقيق زوجة مالكها، كون التنفيذ تم بالمخالفة للقانون، فيما لم يتعرض الحكم لمقتنيات الشقة التي تم العثور عليها، والتي لا تزال قيد الجرد من قبل الجهات الأمنية والقضائية المختصة.

الحكم الذي أطلعت عليه «الوطن» أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار أحمد يوسف، بعدما تقدم مالك الشقة المستشار «أحمد عبدالفتاح حسن» بإشكال حمل رقم 935 لسنة 2021 «تنفيذ وقتي مستعجل»، أمام المحكمة، واختصم فيه 3 أشخاص وهم كل شقيق زوجته «خالد محمد حامد» ونجله «كريم أحمد عبدالفتاح» ومعاون أول تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، حيث نظرته المحكمة على مدار عدة جلسات، ثم أصدرت فيه الحكم المتقدم.

موضوع الإشكال

وطالب عبدالفتاح في الإشكال الذي تقدم به محاميه الخاص، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في يناير 2020، ضد نجله «كريم» في الدعويين رقمي 8902 و8903 لسنة 136 قضائية، والذي نصّ على أن يدفع «كريم» لخاله «خالد» مبلغ يتجاوز الـ10 ملايين جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ يوليو 2015 وحتى يناير 2020.

وأضاف عبدالفتاح في الإشكال المقدم منه، أن إجراءات تنفيذ هذا الحكم جاءت مجحفة بحقه، حيث تم كسر العين التي يمتلكها «شقة الزمالك» لاتخاذ إجراءات الحجز على المنقولات التي بها بزعم أنها مملوكة لنجله كريم - وذلك على خلاف الحقيقة - فضلا عن كونه ليس طرفا في النزاع بين نجله كريم وخالد، مما حدا به لتقديم هذا الإشكال.

17 حافظة مستندات

ونظرت المحكمة القضية على مدار عدة جلسات، وطرحت على بساط البحث 17 حافظة مستندات، تقدم بها المستشكل «عبدالفتاح» ونجله «كريم» و«خالد»، كما استمعت لطلبات الطرفين ومرافعات دفاعهما كل على حدة، ثم أصدرت الحكم المتقدم.

كنز في شقة الزمالك

وكانت «الوطن» حصلت على أكثر من 50 صورة لمقتنيات الشقة الكائنة بشارع محمد لا منصور، وضمت هذه الصور تحفا وأنتيكات وصورا لصناديق مطعمة بالمجوهرات الثمينة المختلفة من حيث اللون والحجم والشكل، ونياشين من العهد الملكي تتباين أيضا في الشكل والحجم واللون، بعضها كُتب عليه عبارة «مجلس النواب»، وتشير إلى مجلس النواب إبان عهد الملك فاروق.

فضلا عن أن جميع اللوحات داخل الشقة نادرة، مرسومة بالزيت على يد رسامين عالميين بعض منهم إيطاليين، ومنها رسومات لمناظر طبيعية خلابة تعكس سحر الطبيعة وجمالها الوهاج، وأخرى لحسناوات غير عربيات، كما عُثر داخل الشقة على لوحة من المعدن والخشب عليها عبارة «العدل أساس الملك»، وقطعا أخرى عليها صور لسيدات، كما شملت المقتنيات أوان وأباريق من عهود قديمة، بمختلف الأحجام والأشكال.