«الآثار»: إيداع كنز شقة الزمالك في المتاحف بعد تسجيله

قال مصدر بوزارة السياحة والآثار، اليوم، إن الخطوة القادمة بعد صدور قرار النيابة فيما يخص مقتنيات شقة الزمالك، واستلام المجلس الأعلى للآثار ما يقرب من 2000 قطعة أثرية من النيابة، تعود لعصور مختلفة فرعونية وإسلامية وعصر حديث؛ منها مجموعة تماثيل فرعونية وقطع حلي تعود لأسرة محمد علي، وعملات فضية وذهبية؛ بعضها نادر الوجود مثل درهم عبد الملك بن مروان.

إدراج كنز شقة الزمالك في سجلات وزارة السياحة

وتابع المصدر، أنه بعد استلام القطع المصادرة يتم إدراجها في سجلات وزارة السياحة والآثار بعد توثيقها وترميمها، ومن ثم يتم توزيعها على المتاحف المختلفة، مشيرا إلى أن المحتويات الأثرية التي عثر عليها بشقة الزمالك تكفي لمتحف متعدد العصور.

وأفاد أن سجلات المجلس الأعلى للآثار، أثبتت عدم وجود اسم صاحب الشقة وابنه ضمن سجلات الحيازة، وهو ما يعرضهما للمساءلة القانونية؛ لاقتنائهما آثارا دون سند ملكية، وتصبح القطع الأثرية المصادرة بذلك ملك الدولة طبقا لقانون حماية الآثار وتعديلات قانون حماية الآثار؛ سواء الصادرة في عام 2010 أو قانون 2020، التي جرمت كل من حاز أي قطع أثرية أو تملكها دون تسجيلها لدى الهيئة العامة للآثار، وبالتالي تعد حيازة غير مشروعة وغير قانونية.

وأكد المصدر، أن اللجنة وجدت مئات القطع الأثرية من عصور مختلفة بعضها يتشابه مع كثير من القطع التي عرضت بمزادات عالمية، ولم يوافينا مالك الشقة بسندات تثبت اقتناء تلك القطع من المزادات العالمية، كما لم يفصح عن كيفية دخول تلك القطع عبر المنافذ الجوية، وصولا إلى شقة الزمالك دون التحقق منها، وهو ما يشير إلى احتمالية تهريبها إلى داخل مصر، وهو ما يعتبر مشكلة قانونية أخرى.

وكانت لجان المجلس الأعلى للآثار قد أعدت تقريرا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ، وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، نحو 1204 قطعة أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي، كما تم العثور على صكوك عتق رقبة، وهي صكوك كانت تستخدم لمرور العبيد وكانت بمثابة مستند إثبات شخصية، وسوار للأميرة فوزية ظهرت به في بعض الصور، وبعض من هدايا الزفاف الإمبراطوري للأميرة فوزية وفرح الملك فاروق على الملكة فريدة.

ضبط 5 آلاف قطعة أثرية

وفي السياق ذاته، أوضحت النيابة العامة في بيان لها صدر منذ قليل، أنها انتهت في خلال خمسة أشهر مضت من فحص ما يقرب من 5 آلاف قطعة، كما أنها سلمت منها للجنة تشكلت من المجلس الأعلى للآثار، 1384 قطعة ثَبتت أثريتها، وكذلك 1288 قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية تمت التوصية بتسجيلها كآثار، وذلك حسب أحكام قانون حماية الآثار، وجار استكمال الإجراءات فيما يتعلق بباقي القطع المضبوطة.