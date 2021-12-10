«الآثار» تعلن مصير كشف عين شمس الأثري.. وتوضح موقف 300 قطعة

كشف مصدر بمنطقة آثار المطرية تفاصيل الكشف الأثري، الذي تم استخراجة بالأمس بعد القبض على عصابة كانت تنقب أسفل أحد العقارات السكنية بمنطقة عين شمس.

وقال المصدر لـ«الوطن» إن كشف عين شمس الأثري عبارة عن تابوت من العصر المتأخر من البازلت الأسود ويتجاوز طولة المتران ومحفور عليه نص جنائزي من كتاب الموتى ومن المرجح أن يكون لكاهن من العصر المتأخر يدعى «بخر- اف» ومنقوش على جانبي التابوت إلهة الحماية إيزيس ونفتيس، كما نقش أسماء وألقاب الكاهن واسم أبيه وجارٍ حاليا دراسة النقوش.

مصدر بالآثار: وجدنا 300 قطعة أبرزها أواني فخارية

كما عثر بجوار الكشف الأثري على نحو 300 قطعة أثرية ما بين أواني فخارية وتماثيل أوشبتي وأواني كانوبية لحفظ الأحشاء وهي محتويات مقبرة الكاهن بالكامل.

وأشار المصدر إلى أن تلك المنطقة تتميز بأنها منطقة رملية لذا كان يفضل دفن الموتى بها حتى لا تتسبب المياة والرطوبة في تحلل المومياوات مما يحول دون انتقالها للعالم الآخر.

نقل القطع المعثور عليها بكشف عين شمس الأثري لمنطقة المسلة بالمطرية

وعن مصير التابوت والقطع الأثرية قال إن القطع نقلت لمنطقة المسلة لترميمها والتعامل معها لحين اتخاذ قرار يخص عرضها في أحد المتاحف.

يذكر أنه في وقت سابق من صباح أمس الخميس، تحدث الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن الكشف عبارة عن مقبرة تضم ُغرف مرجحا عند استمرار عملية الحفر والبحث العثور على مزيد من التوابيت والقطع الأثرية، كاشفًا أن المشكلة التي تواجه عملية البحث هي الدائرة السكنية المحيطة بمقر المقبرة المكتشفة، حيث تقع وسط بؤرة عقارات مما يعيق وتيرة البحث.