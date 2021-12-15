ارتفاع مبيعات الملاكي السيدان.. و«صني وإم جي 5» على رأس القائمة

سجّلت السيارات الملاكي نسبة ارتفاع وصلت إلى 36%، داخل السوق المحلي للعام الجاري 2021، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر، بعدد 173 ألف و176 سيارة، ونرصد خلال السطور التالية قائمة السيارات الملاكي «السيدان»، الأكثر مبيعًا في مصر خلال 10 أشهر من هذا، بحسب التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

نيسان صني بنسبة تسويقية 30.3%

يأتي طراز صني موديل 2022 بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار تبدأ من 194,900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 216,000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 229,500 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 240,500 جنيه.

إم جي 5 بنسبة تسويقية 21.5%

يأتي طراز إم جي 5 موديل العام 2022 بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار تبدأ من 241,990 جنيه، والفئة الثانية بسعر 261,990 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 281,990 جنيه.

سوزوكي سويفت HB بنسبة تسويقية 6.8%

يأتي طراز سويفت موديل العام 2022، بفئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار تبدأ من 214,900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 229,900 جنيه.

بيجو 301 بنسبة تسويقية 6.3%

يأتي طراز بيجو 301 موديل العام 2022 بفئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار تبدأ من 246,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 275,000 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير بنسبة تسويقية 6.0%

يأتي طراز ديزاير موديل العام 2022 بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار تبدأ من 178,900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 209,900 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 218,900 جنيه.

لادا جرانتا بنسبة تسويقية 6.0%

يأتي طراز جرانتا موديل العام 2022 بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار تبدأ من 174,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 194,000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 204,000 جنيه.

هيونداي أكسنت RB بنسبة تسويقية 5.5%

يأتي طراز أكسنت RB موديل 2022 بـ5 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار تبدأ من 230,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 240,000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 246,000 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 256,000 جنيه، والفئة الخامسة بسعر 266,000 جنيه.