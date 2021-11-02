«أميك» يكشف مبيعات السيارات الصغيرة في السوق خلال أول 9 أشهر من 2021

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن مبيعات السيارات الصغيرة خلال أول تسعة أشهر منذ بداية العام الحالي 2021، وجاءت السيارة سوزكي إسبريسو، في المرتبة الأولى بنسبة مبيعات بلغت 84.8%، حيث احتلت أكبر نسبة مبيعات في السيارات الصغيرة.

وتتاح السيارة في السوق المصرية بمحرك 1000 سي سي، يولد قوة 67 حصانًا، ويتصل المحرك بناقل حركة مانيوال، موزود بـ5 سرعات، وتتسارع السيارة 14.3 ثانية، وتستهلك السيارة 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كيلومتر.

سوزوكي ألتو

وحصلت سوزكي ألتو على نسبة مبيعات 12.1% من إجمالي مبيعات السيارات الصغيرة.

وتتوافر السيارة في السوق المصرية بفئة واحدة، بمحرك سعة 800 سي سي تربو، يولد قوة 47 حصانًا، وأقصى سرعة 130 كليو مترا في الساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مانيوال، مزود بخمس سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة 20 ثانية، وتستهلك السيارة 3.7 لتر لقطع مسافة 100 كيلومتر.

فيات 500

وحصلت فيات 500 على أقل نسبة مبيعات بين السيارات الصغيرة في السوق المصرية، حيث وصلت مبيعاتها 3.1% من إجمالي حجم المبيعات.

والسيارة في السوق المصرية بفئة واحدة، وبمحرك سعة 1400 سي سي، ويولد قوة 100 حصانًا، وأقصى سرعة 182 كيلومترًا في الساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة أتوماتيك‎، مزود بست سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة 10.5 ثانية، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كيلومتر.

تقرير سوق السيارات أميك

يشار إلى أن تقرير معلومات سوق السيارات أميك يصدر معلومات عن سوق السيارات شهريًا، ويبين حركة البيع في السوق، ويرصد اختلاف المبيعات ومقارنتها بالعام الماضي، من حيث الارتفاع والانخفاض في جميع المركبات المتداولة في السوق المصرية.